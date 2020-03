Von Friedemann Orths

Waibstadt/Casablanca. "Die Lage ist katastrophal", spricht Mohammed Bendriss in sein Smartphone. Es ist Donnerstag, 8.45 Uhr. Er klingt gestresst. Bendriss schickt Sprachnachrichten vom Flughafen der marokkanischen Stadt Casablanca an die RNZ-Redaktion. Wie bereits berichtet, besuchte der ehemalige Waibstadter seine Familie in Salé, einer Metropole nahe der Hauptstadt Rabat. Gestern soll er vom Auswärtigen Amt nach Hause, nach Deutschland, geflogen werden. Aber: "Keiner weiß, wann man fliegt." Immerhin, er hat von zwei Flügen nach Frankfurt gehört.

Bendriss, der seit 17 Jahren in Deutschland lebt, hier einen kleinen Sohn hat, berichtet von vielen Menschen, die in dem Gebäude auf ihre Flüge warten, sich dicht an dicht drängen. Auf den empfohlenen Sicherheitsabstand achtet hier niemand mehr. Manche tragen einen Mundschutz, manche nicht. "Es gibt Streit, echt heftig – wenn hier jemand Corona hat, dann sind wir alle infiziert – definitiv", befürchtet Bendriss. Er hat ein Formular mit Informationen bekommen und liest vor: "Paragraf 6 gemäß Konsulargesetz, das muss ausgefüllt werden, um ausgeflogen zu werden." Immer ist hektisches Stimmengewirr im Hintergrund seiner Nachrichten zu hören. Die Leute sind nervös. "Es hilft hier nur, Ruhe bewahren und optimistisch bleiben."

Auch Constantin und Janosch, beide 24 Jahre alt, sind hier mit Erik, 32, gestrandet: "Das ganze läuft eher unkoordiniert ab", sagt Constantin. So habe man kurzfristig erfahren, dass man nicht von Rabat, sondern von Casablanca ausgeflogen werden soll. Also habe er noch den Transport nach Casablanca organisieren müssen. Er macht sich Sorgen, ob all die Menschen in die Flieger passen. "Es läuft alles sehr unkoordiniert ab", findet auch Janosch. Sie hätten ihren Plan bestimmt zehn Mal geändert, seien sogar in der Deutschen Botschaft gewesen, hätten dort aber auch keine Informationen bekommen. Es sei sehr unstrukturiert, und es gebe auch nur wenig Personal am Flughafen. Zwei junge Männer in Warnwesten versuchen, die Menschenmenge zu dirigieren. "Keine Ahnung, was abgeht", sagt Janosch fassungslos.

Der ehemalige Waibstadter Mohammed Bendriss berichtet vom Flughafen Casablanca. Foto: privat

Erik findet, dass das trotz allem eine "krasse Aktion" sei, dass man die Leute ausfliege. Das sei "ein Privileg" für die Deutschen, das man sich "mal vor Augen halten" müsse. "Es gibt noch ganz andere Schicksale hier", erinnert er. Christa wartet ebenfalls auf einen Rückflug. Die Lage in Marokko sei schnell eskaliert. Vom einen auf den anderen Tag waren die Geschäfte und Hostels zu, "wie eine Geisterstadt". Irgendwann wusste man dann, dass man zum Flughafen muss.

"Die Leute sind hier langsam angepisst", sagt Bendriss in seiner Nachricht um 11.23 Uhr und seufzt. Viele Menschen sind seit 24 Stunden auf den Beinen, mussten aus Nordmarokko anreisen. Besonders fordernd ist die Situation für Kinder: Auf einem Video, das Bendriss geschickt hat, kann man sie schreien und weinen hören, ein Mädchen rekelt sich auf einem Gepäckwagen. Viele haben überhaupt nicht geschlafen.

20 Minuten später: In Bendriss’ nächster Nachricht ist die Verzweiflung mittlerweile deutlich zu hören: "Die Situation ist unberechenbar." Schreie schallen durch die Abflughalle, sie kommen von Deutschen, die nicht verstehen, warum manche zum Flugzeug durchgelassen werden und andere wiederum nicht, sagt Bendriss am Telefon. Manche Wartenden vermuten Korruption. "Chaos ohne Ende, manche halten sich nicht an die Schlange." Aber für ein bisschen Humor ist dann doch noch Platz: "Die schreien wohl, weil hier keine deutschen Tugenden herrschen", sagt Bendriss, und muss dabei selbst etwas kichern.

Die marokkanische Polizei sorgt dann für ein bisschen Ordnung, sodass sich alles etwas beruhigt. Es ist 12.38 Uhr. Bendriss hat mittlerweile mit einer Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft gesprochen. Demnach seien tatsächlich zwei Flieger bereits auf dem Weg nach Deutschland, ein Dritter steht noch bereit – mit nur 250 Plätzen für wohl mehr als 500 Deutsche, die noch am Terminal ausharren.

Doch dann, gegen 14.30 Uhr, die Erlösung: Den Wartenden wird versichert, dass alle ausreisen dürfen. Mittlerweile ist auch deutsche Polizei vor Ort, die das Prozedere an den Terminals koordiniert, sodass die Wartenden das dritte Flugzeug boarden können. Die restlichen rund 350 Deutschen haben jedoch Pech – zumindest für den gestrigen Tag. Sie können erst heute zurück nach Hause fliegen, müssen sich bei den Botschaftsmitarbeitern registrieren. Das erfahren sie um 16.30 Uhr. Unter ihnen ist auch Mohammed Bendriss, dem das allerdings egal ist: "Wir sind erleichtert", sagt er – erleichtert, dass er überhaupt zurück zu seinem Sohn kommt.