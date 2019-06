In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte die Container per Sprühdose mit Schmierereien verunstaltet. Foto: Christian Laier

Waibstadt. (cla) Mehrere Wohncontainer, in denen die Stadt Waibstadt im Unteren Lohhaus Obdachlose unterbringt, sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch Farbschmierereien beschädigt worden. Die modernen Container waren erst vor wenigen Monaten aufgestellt worden. Die Stadt hat jetzt eine Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, ausgesetzt.

"Wir haben in die Anschaffung der neuen Notunterkünfte und für die Gestaltung des Platzes viel investiert. Es ist eine Riesen-Schweinerei, dass so etwas immer wieder passiert. Ich habe hierfür null Verständnis und hoffe, dass wir mit der Belohnung und einer Anzeige bei der Polizei die Verantwortlichen ermitteln können", ärgert sich Bürgermeister Joachim Locher.

Die Gemeinde Waibstadt setzt für Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 200 Euro aus. Hinweise nimmt die Stadt telefonisch unter 07263 / 914727 oder per E-Mail an buergermeister@waibstadt.de entgegen. Der Polizeiposten Waibstadt ist unter der Telefon 07263 / 5807 zu erreichen.