Gegenüber des Schulzentrums entsteht in der Friedrich-Ebert-Straße eine Seniorenresidenz. Mit dem symbolischen Spatenstich startete das Projekt nun offiziell in die Bauphase, die rund 18 Monate dauern wird. Foto: Christian Laier

Waibstadt. (cla) Der große Kran stand schon länger auf dem mit Bauzäunen umrahmten Grundstück des ehemaligen Kindergartens in der Friedrich-Ebert-Straße. Auch der Erdaushub lief schon mehrere Tage, als am vergangenen Freitag mit dem Spatenstich das Projekt Seniorenwohnen nun auch offiziell in die Bauphase startete.

Vertreter von Investorenseite, Planungsgesellschaft, Planungsbüro, Consulting, Generalmieter, Pflegedienstleitung und der Stadt waren der Einladung gefolgt. "Die Kontakte nach Waibstadt bestanden schon länger, und ich bin froh, dass es heute offiziell losgeht", freute sich Investor Markus Wirth von der "W2 Bau GmbH". In seiner Ansprache teilte er mit, dass eine Bauzeit von rund 18 Monaten vorgesehen ist: "Ich hoffe auf einen unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten und wünsche mir, dass die Ersten bald einziehen werden."

Das dreigeschossige Haus wird 46 Wohnungen im Betreuten Wohnen umfassen, die sich auf Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen verteilen. Weitere Dienstleistungen werden eine "Demenz-WG", also eine Pflegewohngemeinschaft für zwölf Menschen, und eine Tagespflege für 36 Gäste sein. "Die Wohnungen können von Senioren ganz normal angemietet werden. Die Dienstleistungen, wie ein 24 Stunden im Haus anwesender Pflegedienst, können bei Interesse hinzugebucht werden", informierte Christian Dornisch von der Senioren-Wohnen Holding. Kurze Wege und die Zentrierung der Leistungen an einem Ort machten Pflege- und Betreuungsleistungen effizient. "Die barrierefreien und selbst eingerichteten Wohnungen und Wohngemeinschaften bieten vielfältige Möglichkeiten für ein Leben nach eigenen Vorstellungen, selbst wenn erste Einschränkungen den Alltag erschweren", erläuterte Dornisch das Konzept.

Das Haus biete die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter, das sich vom vorher gekannten Leben kaum unterscheide, sagte Uli Schuppach, Marketingleiter von "Advita", und bezeichnete es als "echte Alternative zum Pflegeheim". Dadurch, dass die Bewohner ganz individuell entscheiden könnten, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen möchten, sei man weit entfernt von einer "All-inclusive-Lösung", die häufig weder gewünscht noch notwendig sei.

"Seitens der Bevölkerung besteht der Wunsch, Eigentum erwerben zu können", sagte Bürgermeister Joachim Locher in seinem kurzen Grußwort. Er bat die Verantwortlichen zu prüfen, ob der Kauf einzelner Eigentumswohnungen doch noch realisiert werden kann. "Früher stand hier ein kleiner Kindergarten auf einer großen Wiese. Ich freue mich sehr, dass die Nachbarschaft bei diesem größer dimensionierten Projekt bislang sehr kooperativ war und der Bebauungsplan nicht auf Widerstand gestoßen ist", erklärte Locher.

Betreiber der Tagespflege im Haus wird die bundesweit tätige "Advita Pflegedienst GmbH" sein, die mit 40 Niederlassungen und mehr als 2500 Mitarbeitenden zu den größten Pflegediensten Deutschlands zählt.