Waibstadt. (fro) "So baff" war Bianka Wenzel am Donnerstagabend, als sie bei ihrer abendlichen Zigarette auf ihrem Balkon in der Kleiststraße plötzlich etwas erspähte, das wie eine Windhose oder gar ein Tornado aussah: Im letzten Tageslicht machte sie gegen 20.50 Uhr die längliche Formation am Himmel nordwestlichen in Richtung Neidenstein aus. Das Wetterphänomen sah "so wie man es im Fernsehen sieht" aus, berührte allerdings nicht den Boden und schien relativ hoch in der Luft zu schweben, vermutlich über einem Feld. Das Gebilde habe sich "so richtig schön aufgebaut". Dann hat Wenzel sich gefragt, was das denn ist – und am nächsten Morgen gleich bei der RNZ angerufen und ein Video an die Redaktion geschickt.

Simon Trippler, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, hat sich die Bilder für die RNZ angeschaut und ist sich aber ziemlich sicher, dass es sich dabei nicht um einen Tornado beziehungsweise eine Windhose handelt: "Dazu passen die Wolkengebilde ringsherum überhaupt nicht. Zudem hat der angebliche ,Rüssel‘ auch keinen Bodenkontakt". Somit könne es sich "höchstens um einen sogenannten Funnel handeln", sagt der Wetterexperte. "Aber auch das würde ich ausschließen."

Also bleibt zunächst unklar, um welches Wetterphänomen es sich genau gehandelt hat – Trippler hat die Bilder seinen Kollegen gezeigt, die waren sich allerdings auch unsicher und vermuteten scherzhaft, dass es sich um "Rauchzeichen des Apachenhäuptlings Winnetou" handeln könnte. Schließlich sehe "man ja auch sei Pferd Iltschi". Zumindest diese Theorie der Meteorologen kann man wohl getrost ausschließen.