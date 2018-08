Zwei Top-Immobilien sind in Waibstadt auf den Markt gekommen: Die Stadt verkauft das alte Kindergartengelände am Schulzentrum, die Seidel-Erben suchen Interessenten für die 100 Jahre alte Villa am Daisbacher Ortsrand. Fotos: Günther Keller

Von Günther Keller

Waibstadt. Die Stadt geht die Vermarktung ihres Grundstücks mit dem früheren katholischen Kindergarten an. Gut eine Million Euro - plus einer Maklerprovision von 4,76 Prozent -, also einen Quadratmeterpreis von über 200 Euro - erhofft sich die Kommune von einem Verkauf des 45 Ar großen Geländes in der Friedrich-Ebert-Straße. Mit dem Verkaufserlös will die Kommune nicht zuletzt einen Teil der Zwei-Millionen-Investition für den Bau des neuen Kindergartens refinanzieren. Vor einem Jahr war die "Raupe Nimmersatt" als Ersatz für den nicht mehr sanierungsfähigen Kindergarten St. Josef eingeweiht worden.

Das beinahe fußballfeldgroße Grundstück zwischen Schulzentrum und Friedhof biete eine "fantastische Lage zur Bebauung mit altersgerechten Wohneinheiten", heißt es in der Immobilienanzeige, mit der das Rathaus zugleich die künftige Verwendungsvorgabe umreißt. Bei der Verkaufsentscheidung der Stadt sei das Konzept des Investors von entscheidender Bedeutung: "Es wäre deshalb hilfreich, wenn den Bewerbungen bereits eine Kurzbeschreibung des geplanten Vorhabens beigefügt wäre", heißt es in dem via Internet verbreiteten Angebot. Vor einer Neubebauung müsste das bestehende Kindergarten-Gebäude abgerissen werden; das geplante Projekt werde dann nach Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans in enger Abstimmung mit der Stadt umgesetzt. Mit der Vermarktung beauftragt ist die Wüstenrot Immobilien GmbH.

Und eine zweite interessante Immobilie steht zum Verkauf: die ehemalige Villa Seidel am nördlichen Ortseingang von Daisbach. 1,8 Millionen Euro sind aufgerufen für das rund 1,4 Hektar große Areal mit dem Wohnhaus eines früheren BASF-Direktors und Daisbacher Ehrenbürgers. In diesem Zusammenhang bringen die Anbieter, eine Erbengemeinschaft und das Heidelberger Immobilienbüro von Poll, einen bereits ehedem heftig diskutierten Denkansatz ins Spiel: Die Villa auf dem parkähnlichen Grundstück mit Gesindehaus, umgeben von Wald, könnte als "Park-Hotel" genutzt werden.

Überlegenswert seinen auch die Verwendung als Trainingszentrum, Sportschule, Reha-/Gesundheitszentrum, Pflegeeinrichtung oder Event-Location. "Hier ist alles denkbar", wird um Kaufinteressenten geworben. Die Villa steht seit 15 Jahren leer, nachdem sie zuletzt als Kulisse für Porno-Filme, anschließend als Schülerheim gedient hatte. 2005 schlug die Idee, das Gelände als Wellness-Resort inklusive eines 200-Betten-Hotels zu nutzen, hohe Wellen. Das Projekt scheiterte - ob am Widerstand zahlreicher Daisbacher oder an der mangelnden Finanzkraft der Investoren, blieb letztlich unklar. Seitdem liegt die Villa in einem Dornröschenschlaf.