Waibstadt. (cla) "Ich bin froh, dass wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern dieses Angebot machen konnten. Es war zwar ein erheblicher Aufwand für die Mitarbeiter im Rathaus, aber wir haben das gerne gemacht, und es hat sich gelohnt", freute sich Bürgermeister Joachim Locher nach dem Impftermin in der Waibstadter Stadthalle. Geimpft wurden 143 Personen mit dem Moderna-Impfstoff. Alle vorhandenen Impfdosen wurden verbraucht.

Für weitere Aktion bereit

Im Vorfeld wurden alle Personen aus dem Ort im Alter von über 80 Jahren angeschrieben. Aus diesen Rückmeldungen ging hervor, dass schon viele geimpft waren. Da noch rund 70 Plätze frei waren, wurde allen 75- bis 80-Jährigen ein Impfangebot gemacht. Die Nachfrage aus dieser Altersgruppe war sehr hoch, berichtet Locher. Die freien Plätze wurden nach dem "Windhundprinzip" innerhalb eines halben Tages komplett vergeben. Es gab zusätzlich noch eine lange Warteliste. Die Verwaltung hat sämtliche Vorarbeiten übernommen. Auch die Online-Registrierung aller angemeldeten Personen bei "impfen-bw.de" übernahm die Stadtverwaltung. Dieser erhebliche Aufwand hat sich am Impftag ausgezahlt, da die kompletten Unterlagen ausgedruckt vorlagen, sagte Locher. Das Stadtoberhaupt selbst hat die Anmeldung im Eingangsbereich der Stadthalle übernommen und die Unterlagen ausgegeben. Dadurch gab es fast keine Wartezeiten.

Die Bürger waren voll des Lobes über die Möglichkeit der Impfung und die schnelle "Abfertigung". Nach etwa 45 Minuten konnte jeder Geimpfte die Stadthalle wieder verlassen. Viele haben sich bedankt, dass die Anmeldung so unbürokratisch erfolgte und dass sie sich nicht um die Online-Anmeldung kümmern mussten. Auch die beiden Mobilen Impfteams des Kreises hätten die Organisation der Stadt als vorbildlich bezeichnet. Der Bauhof hatte die Stadthalle mit Zelten und Absperrungen in ein professionelles Impfzentrum verwandelt. "Vielen Dank an alle Helfer, unsere Mitarbeiter aus Rathaus und Bauhof sowie den Gemeinderäten, die an diesem Tag geholfen haben. Danke aber auch an die Mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises", sagte Locher. Die Zusammenarbeit sei hervorragend gewesen. Alles habe geklappt "wie am Schnürchen". "Wenn irgendwann weitere Einsätze möglich sein sollten, stehen wir auf jeden Fall parat", betonte er.