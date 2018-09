Waibstadt. (cla) Nachdem das Vermarktungsziel der Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV) in Waibstadt für das geplante Glasfasernetz in einem ersten Anlauf nicht erreicht worden war, prüft die BBV aktuell, ob und wie trotz fehlender Vorverträge eine Verkabelung wirtschaftlich sinnvoll bewerkstelligen lässt. Darüber informierte Bürgermeister Joachim Locher nach einer Frage einer Einwohnerin in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Stadträte und die anwesenden Zuhörer.

"Mich fragen viele Waibstadter Bürger und Gewerbetreibende nach dem momentanen Sachstand in Sachen Glasfaserausbau. Stadt und BBV sprechen regelmäßig miteinander, um eine Lösung zu finden", versicherte Locher. Ein Ergebnis gebe es aber noch nicht, und der Ausgang der Prüfung sei offen, erklärte der Bürgermeister.

"Für eine Lösung spielt die vorhandene Leerrohrinfrastruktur in Waibstadt eine entscheidende Rolle", sagte Locher. Die BBV prüfe gerade im Rahmen einer Feinplanung, ob die grundsätzliche Möglichkeit der Anmietung von vorhandenen Leerrohren bestehe. Das erfordere wiederum Verhandlungen mit den Eignern der Leerrohre.

Sobald ein Ergebnis vorliege, soll die Öffentlichkeit umgehend informiert werden. Die Abstimmungsgespräche würden aber sicher noch Zeit in Anspruch nehmen, meinte er. Alle interessierten Privathaushalte und Gewerbetreibenden hätten unabhängig davon bei Interesse auch weiterhin die Möglichkeit, zu veränderten Konditionen einen Vertrag mit der BBV zu schließen.