Waibstadt. (cla) Erneut wird die Stadthalle zu einem kleinen Impfzentrum umgerüstet, wenn 150 Einwohnerinnen und Einwohner die Chance haben, sich mit dem mRNA-Impfstoff "Moderna" impfen zu lassen. "Nach der sehr guten Resonanz der ersten Impfaktion freuen wir uns, dass das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises zu einer weiteren Impfaktion in die Stadthalle Waibstadt kommt", erklärt Bürgermeister Joachim Locher.

Die Erstimpfung erfolgt am 6. Juli zwischen 10 und 16 Uhr. Die Zweitimpfung erfolgt dann am 17. August zur gleichen Uhrzeit. Die Aktion richtet sich an alle Waibstadter ab 18 Jahren, die bisher keinen Zugang zu einem Impfangebot hatten oder noch nicht auf einer Warteliste stehen und die einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind.

Bürger anderer Gemeinden können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldung ist ausschließlich telefonisch über das Rathaus unter den Rufnummern 07263 / 914710 oder 07263 / 914727 möglich. Für die telefonische Anmeldung stehen die Mitarbeiterinnen ab dem 21. Juni ab 8.30 Uhr zur Verfügung.

Frühere Anmeldungen können, um alle gleich zu behandeln, nicht angenommen werden. Die Anrufer erhalten dann sofort ihren genauen Impftermin am Telefon. Die zugeteilten Erst- und Zweittermine müssen wie bestätigt wahrgenommen werden. Verschiebungen sind nicht möglich. "Wir bitten um Verständnis, dass die Vergabe der verfügbaren Impfplätze nach dem sogenannten Windhundverfahren ablaufen muss", betont Locher. Das bedeutet, dass die freien Plätze nach dem zeitlichen Eingang der Anmeldungen belegt werden.