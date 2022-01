Der katholische Kindergarten St. Josef und die im Untergeschoss integrierte Mensa beschäftigten den Gemeinderat in seiner letzten Sitzung. Foto: Christian Laier

Waibstadt. (cla) Die Anpassung des Kindergartenvertrages mit der katholischen Kirchengemeinde, die dortige Schaffung einer Praktikumsstelle für einen Anerkennungspraktikanten und die Preisgestaltung beim Mensa-Essen beschäftigten nun den Gemeinderat.

Im Neubau des katholischen Kindergartens ist eine Mensa integriert, in der Kindergartenkinder und Schüler ein warmes Mittagessen kaufen können. Bislang beträgt der Verkaufspreis für ein komplettes Mittagessen 3,50 Euro. Der Lieferant des Mittagessens, die Firma Cebona, hatte der Verwaltung mitgeteilt, dass sich der Preis ab Januar je nach Abnahmemenge auf einen Preis zwischen 3,92 und 4,34 Euro erhöhen wird. Somit liegt der bisherige Verkaufspreis unterhalb des Einkaufspreises. Zudem sind die Kosten der Stadt für Personal oder Gebäude im Verkaufspreis noch nicht enthalten. Bürgermeister Joachim Locher informierte darüber, dass der Finanzausschuss sich vorab mit dem Thema befasst und die Empfehlung abgegeben hatte, künftig einen Verkaufspreis von vier Euro festzusetzen, allerdings erst ab dem Beginn des neuen Schuljahres im September 2022. Ohne Wortmeldung stimmte der Gemeinderat diesem Vorschlag einhellig zu.

Des Weiteren möchte der katholische Kindergarten Sankt Josef zum nächsten Kindergartenjahr 2022/23 einen Anerkennungspraktikantenplatz schaffen. Dies sei vor allem vor dem Hintergrund angedacht, dass die Personalsuche im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher zunehmend schwieriger werde und die Anwerbung von Fachkräften ein besonders relevantes Zukunftsthema sei, erläuterte Stadtkämmerer Markus Zappe. Die vorgesehene Praktikantenstelle würde mit einem Stellenanteil von einer halben Vollzeitkraftstelle im Stellenplan aufgenommen. "Die Kosten für diese Stelle belaufen sich auf rund 29.000 Euro", sagte Zappe. "Wir haben kolossale Nachwuchssorgen im Bereich der Erziehung. Umso besser, wenn man eigene Kräfte heranziehen kann", ergänzte Bürgermeister Locher. Ohne weitere Wortmeldung stimmten die Bürgervertreter der Schaffung dieser Stelle zu.

Ein weiteres Thema war die Anpassung der Defizitbeteiligung im Kindergartenvertrag. Die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden hatte die Stadt um die Anpassung der Defizitbeteiligung am katholischen Kindergarten gebeten. "Der aktuelle Vertrag aus dem Jahr 2003 beinhaltet eine komplizierte Berechnungsgrundlage für den jährlichen Betriebskostenzuschuss. Zur Verschlankung des Verwaltungsaufwands sowie zur Angleichung an die in anderen Orten gültigen Vertragswerke sollen die Abrechnungsmodalitäten rückwirkend zum 1. Januar 2021 angepasst werden", erläuterte Zappe. Hintergrund für die aus Sicht der Kirche notwendige Anpassung sei, dass nur die Hälfte der kirchlichen Haushaltsmittel für den Unterhalt des Kindergartens durch Kirchensteuermittel abgedeckt sind. Auf Dauer sei dies für die Kirchengemeinde nicht mehr leistbar.

"Aus diesem Grund werden wir uns dem Wunsch der katholischen Kirche nicht verschließen können. Zudem ist der bisherige Vertrag alt und kompliziert", sagte Zappe. Künftig soll das Abrechnungsverfahren dahingehend vereinfacht werden, dass die Stadt sich mit einem festgelegten Prozentsatz am Betriebsdefizit beteiligt. "Kritisch sieht die Kämmerei wegen der Kurzfristigkeit aber die Rückwirkung zum 1. Januar 2021 sowie die Erhöhung zum Jahr 2022. Der Antrag der Kirche ging bei uns erst Anfang November ein, als die Haushaltsberatungen bereits sehr weit fortgeschritten waren", teilte Zappe mit.

Der jährliche Anteil der Stadt erhöhe sich in den kommenden Jahren von 13.000 auf bis zu 47.000 Euro zusätzlich im Jahr 2025. Einer Beteiligungsrate bis zu 90 Prozent des Betriebsdefizits könne man aber zustimmen, weil diese Regelung dann identisch zur Vereinbarung mit der evangelischen Kirchengemeinde wäre. Auch die umliegenden Kommunen hätten sehr ähnliche Vereinbarungen mit der katholischen Kirche, wie es dann in Waibstadt der Fall wäre.

"Ich erwarte von der Kirche, dass sie professionell arbeitet und ihre Anträge rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen stellt. Eine Rückwirkung kommt für mich nicht infrage", sagte Stadtrat Jörg Küllmar. "Vor einer Stunde haben wir den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen und jetzt soll schon alles anders sein. Eine rückwirkende Regelung für das Jahr 2021 kommt auf keinen Fall infrage", schloss sich Stadtrat Kurt Lenz an. "Ich bin gegen eine rückwirkende Regelung. Ab dem Jahr 2022 könnten wir uns mit 84 Prozent am Betriebsdefizit beteiligen. 2023 dann mit 88 Prozent und 2024 mit 90 Prozent", schlug Stadtrat Mirco Büchler vor. Bürgermeister Locher stellte diesen Antrag daraufhin zur Abstimmung und alle Stadträte stimmten zu.