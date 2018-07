Waibstadt. (kel) Die Stadt puscht den Anschluss an schnelle Internet. Gleich zwölf Vorverträge für öffentliche Gebäude, angefangen vom Rathaus, über Schulen und Kindergärten bis zum Hallenbad, wurden mit der Breitbandversorgung Rhein-Neckar GmbH (BBV) abgeschlossen. Ob es allerdings zum erhofften Gratis-Anschluss via Glasfaserkabel kommt, ist fraglicher denn je: Das Unternehmen ist noch meilenweit von der erhofften Anschlussquote entfernt. Nur ein Bruchteil der geforderten Vorverträge ist unterschrieben. In zwei Wochen endet die Frist.

Die Zwischenbilanz, die Arno Maruszczyk, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der BBV Deutschland, am Mittwoch im Rathaus zog, fiel ernüchternd aus. Demnach haben sich momentan noch nicht einmal 15 Prozent der insgesamt 670 benötigten Gewerbetreibenden und privaten Haushalte für das Breitbandkabel entschieden. Angesichts des bisherigen zurückhaltenden Interesses wolle die Stadt nun ein deutliches Zeichen setzen, machte Bürgermeister Joachim Locher deutlich und übergab das Dutzend unterzeichneter Verträge.

"Die Lage ist nicht hoffnungslos", meinte Maruszczyk und verwies auf Erfahrungen in Nachbarkommunen, in denen teilweise auch erst nach zähem Beginn die geforderte Quote erreicht wurde. "Doch der Glasfaserzug muss jetzt sehr schnell ins Rollen kommen", betonte Maruszczyk.

Er erklärte, dass die BBV "sehr gerne" zur Zusammenarbeit mit anderen Anbietern von Internet- und Telefoniediensten bereit sei: "Grundsätzlich treten wir für einen offenen Zugang ein. Daher lassen wir gerne jeden interessierten Anbieter zu marktüblichen Konditionen auf unser Glasfasernetz, um seine eigenen Dienste zu verkaufen.