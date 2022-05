Von Christian Laier

Waibstadt. Pflanzen, Vogelhäuschen, Seife, Holzkunst, Kleidung, Brot, Schmuck oder Gebasteltes: Es gab kaum etwas, das nicht angeboten wurde. Die Gartenbörse der Realschule lockte am Samstag viele Besucher in den Schulhof. Bei Sonnenschein wurde alles zum Kauf angeboten, was rund um den Garten nützlich ist. Bereits zum 16. Mal fand diese Großveranstaltung statt.

"Vun allem Ebbes" lautete das Motto der Veranstaltung, und die Händlerinnen und Händler ließen keine Wünsche offen. Einer von ihnen war Safet Vajzovic. In Gundelsheim war er an seinem Marktstand von einer Lehrerin der Realschule auf die Gartenbörse aufmerksam gemacht worden und kam zum ersten Mal nach Waibstadt, um seine Chili-Pflanzen anzubieten.

„Bhut Jolokoia“ heißt die Chili-Sorte, die zu den Schärfsten der Welt gehört und von Safet Vajzovic angeboten wurde. Foto: Christian Laier

"Bhut Jolokoia" heißt die Chili-Sorte, die zu den Schärfsten der Welt gehört und aus Bhutan stammt. "Ich habe mich in diese Chili verliebt und bleibe ihr treu", erzählte Vajzovic. "Sie brauchen viel Sonne, und es darf nachts nicht kälter als fünf Grad werden. Dann ergibt eine Pflanze im August bis zu 20 Chilis", erklärte Vajzovic.

Als "Lokalmatadore" vertreten war die Familie Zipperer mit ihrem Stand. Eier aus Freilandhaltung im mobilen Hühnerstall bieten die "Zipperers" das ganze Jahr über rund um die Uhr in ihrem Hofladen in der Bahnstraße an, den man über den Kappisweg erreicht. "Wir wollten hier unbedingt dabei sein", erzählt Frank Zipperer, der gut zu tun hatte, um den Ansturm an seinem Stand zu bewältigen. "Wir bieten Eier von glücklichen Hühnern. Das schätzen die Kunden", berichteten die Familienmitglieder.

"Wir sind mit den Kindern und den Enkelkindern hier", erzählte Michael Keitel aus Helmstadt-Bargen. "Die ganze Familie war hier mal in der Realschule. Man trifft viele Ehemalige, und ich lasse mich beim Vorbeilaufen an den Ständen immer inspirieren. Heute habe ich mir einen regional erzeugten Honig gekauft", erzählte der stolze Opa. "Als ehemalige Schülerin der Realschule komme ich gerne zur Gartenbörse, suche aber nichts Bestimmtes", sagte Nadine Weiß aus Epfenbach. Sie war mit dem Ehemann und den Kindern gekommen und kaufte am Antiquitätenstand einen besonderen Vogelkäfig, der zu Hause als Dekoration verwendet werden soll.

Ordentlich "Action" war beim Stand des Schützenvereins geboten. Hier konnten Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen beim Bogenschießen sammeln. "Idealerweise ab acht Jahren fängt man mit dem Bogenschießen an", berichtete SV-Jugendleiter Jonas Bauknecht, der sich um die Jugendlichen kümmerte. Auch das Lichtgewehrschießen konnte ausgiebig getestet werden. Einen ganz besonderen Service boten Karim und Justin an: Die Achtklässler waren im "Tragedienst" aktiv und brachten die Einkäufe der Gäste bis zum Auto auf dem Parkplatz.

Eine besondere Ehre wurde Klaus Sauer zuteil. Der frühere Rektor der Realschule durfte in Vertretung die Gartenbörse feierlich eröffnen. Viele Ehrengäste waren zu einem kleinen Empfang gekommen. Besonderen Dank richtete Sauer an Realschullehrer Christian Büttner-Waibel, der die Gartenbörse mit seinem Organisationsteam in bewährter Weise organisierte. Allein 120 Kuchen hatten die Eltern der Realschüler gestiftet. "Ich freue mich auch über das große Engagement der Standbetreiber", betonte Sauer. Er wies darauf hin, dass der Erlös der Veranstaltung zum einen Teil für schulische Projekte eingesetzt und der andere Teil an gemeinnützige Institutionen gespendet wird.

"Ihr macht alles richtig, wenn man sieht, was hier los ist. Ein Gemeinschaftsprojekt mit so vielen Aktiven spricht für den Geist dieser Schule", lobte auch Bürgermeister Joachim Locher. Die Fördervereinsvorsitzende Katharina Schranz dankte außerdem dem Ehepaar Bastl als Initiatoren der Gartenbörse und überreichte Urkunden an treue Gründungsmitglieder, die den Förderverein der Realschule schon seit mehr als 25 Jahren unterstützen.