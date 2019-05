Waibstadt. (fro) "Ruinen in meiner Nachbarschaft" bemängelte eine Besucherin gleich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung. Konkret handele es sich dabei um ein "Brandhaus" in der Amalienstraße, das vor zwei Jahren in Flammen stand, und um ein baufälliges Haus in der Schlüsselstraße. Beide sind derzeit unbewohnt.

Das Haus in der Amalienstraße ist aus Sicherheitsgründen seit einem Brand vor zwei Jahren von einem Baugerüst umgeben - was die Verkehrssituation in der ohnehin schon engen Gasse verschärft. Nicht nur für Rettungskräfte sei es im Notfall schwierig, durch die Straße zu fahren, auch aufgrund der Parksituation und wegen des "starken Verkehrs" sei ein Durchkommen für Anlieger hier nicht einfach. Zudem sei der Anblick der beiden Häuser für die Anwohnerin nicht schön, "wie im Krieg" komme ihr die Aussicht vor, und wenn es stürme, habe man "alles auf dem Balkon rumfahren".

Bauamtsleiter Bernd Kiermeier zeigt Verständnis: Beide Häuser seien "dringend sanierungsbedürftig", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Ein Verkauf des Hauses in der Amalienstraße habe aber bis jetzt noch nicht stattgefunden, weshalb es auch noch nicht saniert worden sei. Bis jetzt sei noch kein Käufer gefunden worden, sagte Kiermeier während der Sitzung. Der Stadt seien in diesem Fall die Hände gebunden.

Die Anwohnerin plädierte auch dafür, die Amalienstraße zu einer Einbahnstraße umzufunktionieren. Hier zeigte sich Bürgermeister Joachim Locher nicht abgeneigt: "Wir als Verwaltung wehren uns nicht dagegen." Das Thema werde bei der nächsten Verkehrstagesfahrt, die Mitte des Jahres stattfinden soll, angesprochen. Generell sei die Parksituation bei der Postfiliale an der Kreuzung zur Hauptstraße, vor allem abends, schlecht, merkte Kiermeier an: "Die parken da wie Kraut und Rüben." Locher nahm es mit Humor: "Wenn wir das Haus geschenkt bekommen, dann werden wir dort einen Parkplatz einrichten", witzelte er.

Auch das Haus in der Schlüsselstraße wurde von der Anwohnerin als "Ruine" beschrieben. Das Dach ist dort eingebrochen, Scheiben seien eingeschlagen: "echt kein Zustand." Da an dem Haus ein Fußweg vorbeiführt, den Kinder auf dem Weg zur Schule nutzen, stelle es eine Gefahr dar.

Auch dieses Haus befinde sich in Privatbesitz, sagte der Bürgermeister. Kiermeier erläutert, dass ihm mindestens drei vorübergehende Besitzer bekannt seien, die sich dann aber aufgrund der Kosten immer wieder zum Weiterverkauf entschlossen hätten. Deshalb sei auch hier noch nicht saniert worden. "Das ist momentan nervig", sagt er. Er weise den derzeitigen Besitzer aber auf dessen Verkehrssicherungspflicht hin. Und wenn in dem Gebäude Öffnungen seien, wie beispielsweise durch eingeschlagene Scheiben, so müssten diese wieder geschlossen werden. Insofern sei das Anliegen der Bürgerin auch gerechtfertigt. Einsturzgefährdet sei das Haus laut Baurechtsbehörde allerdings nicht.

Ein weiteres Anliegen einer Bürgerin ist ein Strauch, der auf die Kreuzung der Langen Straße/Rosenstraße rage: Autos müssten hier entweder ausweichen oder die Äste streiften an den Wagen. "Hat Herr Fischer schon notiert", verwies der Bürgermeister auf den Hauptamtsleiter.