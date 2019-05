Von Winfried Glasbrenner

Waibstadt. Die Kraichgauer Gartenbörse der Reaschule Waibstadt war auch in ihrer 15. Auflage ein voller Erfolg und profitierte wieder von bestem Wetter, aber auch von ihrem exzellenten Ruf, den sie seit Langem genießt. Kaum ein Durchkommen gab es am Vormittag sowohl auf den Zufahrtsstraßen rund um die Realschule als auch in den Gängen zwischen den rund 100 Verkaufsständen auf dem Schulhof.

Vor geladenen Gästen eröffnete Rektor Klaus Sauer die Veranstaltung, um den Helfern, Sponsoren, den Schülern der Klassen 9a bis 9d, Eltern, Elternbeirat, Förderverein, dem Bauhof und den Bäckern von 120 gespendeten Kuchen zu danken. Organisator war wieder Realschullehrer Christian Büttner, der von seinem Vorgänger Siegfried Bastl und dessen Gattin Renate unterstützt wurde. "Wir wollen das Niveau der Gartenbörse nicht nur halten, sondern jedes Jahr nach Möglichkeit verbessern", sagte Sauer.

Dass dies gelungen ist, unterstrich Bürgermeister Joachim Locher. "Jedes Jahr kommt etwas Neues dazu", lobte das Stadtoberhaupt. "Die Gartenbörse hat Strahlkraft weit über die Region hinaus." Katharina Pfeifer und Nusred Can Yildirim, Schüler der Klasse 9, erklärten, wie sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a bis 9d einbringen, indem sie organisieren, vorbereiten, Werbung verteilen, bewirten und an Verkaufsständen mithelfen.

"Naturprodukte, Pflanzen und Kunsthandwerk stehen im Vordergrund, nicht in erster Linie die Umsatzorientierung", erläuterte Siegfried Bastl im Gespräch mit der RNZ das Erfolgskonzept der Veranstaltung. Die Betreuung der Stände sei wichtig und die detaillierte Organisation des Standaufbaus im engen Schulhof jedes Mal eine Herausforderung. "Das Einmalige ist die Kooperation von vier Partnern: Schüler, Elternschaft, Lehrer und außerschulische Beteiligte", berichtete der pensionierte Lehrer, der sich in Zukunft aus der Projektarbeit zurückziehen möchte.

Die angebotenen Produkte sind so vielfältig wie die Natur selbst. Neben Snacks für Hunde bietet beispielsweise Ingrid Kusserow aus dem 65 Kilometer entfernten Pfedelsbach seit sieben Jahren Stauden aus dem eigenen Garten an. Uta Gallion aus Aglasterhausen ist sogar schon seit 13 Jahren dabei und hat "Vielfalt aus dem Bauerngarten" im Angebot. "Statt in den Urlaub zu fahren, gehe ich in den Garten", sagt die Hobby-Gärtnerin lachend. Ein richtiger Boom ist beim Tomaten-Verkauf zu beobachten. Zufrieden sind aber auch Anbieter, die keine Pflanzen feilbieten, wie Majanne Kröncke von der Kreativwerkstatt Meckesheim oder Ingrid Scherer aus Dielheim, die Tischläufer und Kissen präsentierte.

Auch Tanzauftritte gab es zu erleben, von der Tanzgruppe TSC Rot Gold Sinsheim und den Zumba-Kids aus Neidenstein. Die Besucher der Gartenbörse kamen teilweise von weit her, etwa aus Esslingen, Bad Friedrichshall, Nordheim und sogar aus der Schweiz, wussten Eltern an der Eingangskasse zu berichten. Sie alle wollten "vun allem ebbes" erleben - so lautete nämlich das Motto der Gartenbörse, das beibehalten werden soll.