Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Es wuselt in der Sporthalle. Auf einem großen Mattenberg toben Kinder. Sie krabbeln durch den kleinen Gang, den die vielen Matten gebildet haben, oder springen lieber drauf herum. Der Berg ist beliebt. Es kommen immer mehr Kinder, die dort ihren Spaß haben. Drumherum stehen Mamas, Papas und auch die Großeltern. Sie schauen ihren Kindern zu und geben Hilfestellungen. Eine Station weiter springt ein Vater über eine zusammengerollte Matte, bleibt vor den gestapelten Kästen stehen, die Tochter folgt lachend, klettert die Kästen hoch, balanciert über eine Bank und zögert, als es ums Runterspringen geht. Ihr Vater motiviert sie und reicht ihr die Hand. Zack, landet sie auf einer der dicken, blauen Matten.

Heike Reinmuth investiert in ihre Kinderturn-Einheiten, die immer unter einem anderen Motto stehen, rund eine Stunde zum Vorbereiten. Sie sagt: „ Das ist schon aufwendig.“ Foto: A. Pawelka

In dem ganzen abgetrennten Abteil der Sporthalle gibt es diese oder so ähnliche Szenen zu sehen. Und mittendrin ist Heike Reinmuth. Sie hat das große Ganze im Blick. Für viele ist das Kinderturnen ohne Reinmuth gar nicht vorstellbar. Für Generationen ist sie die "Turn-Heike", wie ein Kind sie einmal genannt hat. Schon 1978 hat Reinmuth mit dem Turnen für die Kleinen begonnen, hat dann aber pausiert, weil die gelernte Krankenschwester umgeschult hat und Erzieherin wurde. Da musste sie dann Vollzeit arbeiten und konnte nicht mehr jeden Mittwoch um 15.45 Uhr für eineinhalb Stunden mit den Kindern turnen. Seit 2012 ist sie wieder zurück. "Damals gab es niemanden, der das Kinderturnen übernehmen wollte. Also hat es Reinmuth gemacht. "Ich bin selbst im Turnverein groß geworden", sagt die 61-Jährige. in dieser Zeit sei sie ins kalte Wasser geworfen worden, konnte sie doch noch nicht auf einen großen Fundus von Geräten und vor allem die vielen Möglichkeiten zurückgreifen, Stationen aufzubauen. Reinmuth hat Lehrgänge belegt und sich vieles selbst beigebracht. Da kam ihr ihre eigene Zeit im Turnverein zugute.

Und auch von ihrer pädagogischen Ausbildung profitiert sie, kann sie so doch das Sportliche mit dem Pädagogischen verbinden. So gibt es zu Anfang zum Beispiel immer ein Lied, zu dem die Kinder tanzen und sich bewegen können. Damit könne man bei den Kleinen den ersten Frust abbauen. Erst danach geht es an das eigentliche Turnen. An den vier bis fünf unterschiedlichen und wechselnden Stationen können die derzeit 25 Kinder mit den Erwachsenen ihre eigene Beweglichkeit entdecken. So zum Beispiel am Reck. Dar ist an diesem Mittwoch auch wieder aufgebaut. Dort nimmt ein Mädchen gerade Anlauf und hängt sich mit Schwung an die Stange. Dabei ruft sie: "Papa, schau mal." Ihr Vater eilt herbei, hebt sie an den Beinen etwas nach oben, und schwupp, hängt das Mädchen kopfüber an dem Gerät. Keine zwei Meter weiter fragt ein Junge seinen Vater: "Wollen wir kämpfen?" Der will aber nicht. Stattdessen hängt er die Hütchen, die sein Sohn gerne als Kampfgerät genutzt hätte, an die senkrechte Strebe des Recks. Das gefällt dem Jungen auch, und das Kämpfen ist vergessen.

Reinmuth ist es wichtig, dass die Kinder in Bewegung bleiben. Viele der Kleinen hätten heutzutage Defizite bei den motorischen Fähigkeiten, sei man früher doch viel mehr draußen gewesen. Viele Eltern würden auch am Wochenende nichts mit ihren Kindern unternehmen, seien es vielleicht selbst nicht gewohnt. Die Folge: Unruhige Kinder, die Wahrnehmungsprobleme haben und sich selbst nicht richtig einschätzen können. "Deshalb bin ich froh, dass es das Kinderturnen gibt", sagt Reinmuth, die selbst auch sehr sportlich ist. Montags geht sie zum Linedance, turnt und macht Fitness. Der Sport dient ihr als Ausgleich und hält sie beweglich. "Ich komme noch vom Boden hoch", sagt sie und lacht dabei.

Die Kinder sind zwischen zwei und fünf Jahren alt, Mädchen dürfen nur bis zum vierten Lebensjahr zu Reinmuth in die Stunde kommen, denn dann können sie ins Mädchenturnen des TV. Bei den Jungs geht es erst mit Fünf weiter. Also dürfen die ein Jahr länger bei Reinmuth bleiben, um den Übergang zu erleichtern. Reinmuth versucht in ihren Stunden immer, eine Mischung aus Höhen-, Boden- und Hänge-Elementen einzubauen. Dafür hat sie einen riesigen Fundus an Karteikarten und Fotos aus dem Internet. Die druckt sie aus und zeigt sie den Eltern, die die Stationen dann aufbauen. Dass die Männer seit einigen Jahren immer mehr Verantwortung übernehmen und immer mehr Männer zum Kinderturnen kommen, findet sie "ganz toll". Sie ist dafür dankbar, denn die haben mehr Kraft. Das hilft beim Auf- und Abbau.

Auch wenn das Turnen körperlich anstrengend ist, würde Reinmuth etwas fehlen, wenn sie es nicht mehr anbieten könnte. "Ich mach’s halt gerne", sagt sie. Trotzdem ist sie auf der Suche nach einer Unterstützung und Nachfolgerin. Das ist aber gar nicht so einfach. Man brauche ein wenig Erfahrung im Turnbereich und vor allem viel Enthusiasmus, denn das Kinderturnen ist ein Ehrenamt.