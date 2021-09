Waibstadt-Daisbach. (wig) Mehrere Baustellen auf den Daisbacher Straßen fallen zur Zeit ins Auge. Neben dem Abbau alter Strom- und Laternenmasten durch die "EnBW" und neben Grabungsarbeiten zur Sanierung des Abwasserkanals arbeitet seit einigen Tagen in der Kirchstraße ein Trupp der Firma "Line-Tec Umwelttechnik" aus Walddorfhäslach.

Die Arbeiten finden im Untergrund statt: Im Rahmen der Überprüfung der Kanäle, die durch die Eigenkontrollverordnung vorgegeben ist, hatte sich gezeigt, dass der Abwasserkanal in der Kirchstraße auf einer Länge von rund 150 Metern saniert werden muss. Dies kann hier mit dem sogenannten Inliner-Verfahren geschehen, sodass die Straße nicht aufgegraben werden muss.

Zunächst hat die Firma das neue Rohr, ein sogenannter UV-Liner, der mit UV-Licht ausgehärtet wird, in den alten Abwasserkanal eingezogen. Danach beginnt die Arbeit von Thomas Baur und Michael Rümmelin. Ein Roboter im Kanal wird genutzt, um die Hausanschlüsse und Regeneinläufe in das neue Rohr einzufräsen. Rümmelin sitzt am Computer im Lkw, der zum rollenden Technikraum umgebaut ist. Mit zwei Joysticks gleichzeitig bedient er die Fräse, die die seitlichen Öffnungen in das neue Rohr bohrt. Nach der Verpressung der Anschlussleitungen kommt noch ein Arbeitstrupp, der die Schachtsanierungen übernimmt. "In wenigen Tagen ist die Arbeit fertig, die Verkehrsbeeinträchtigung hält sich in Grenzen", sagt Rümmelin. In offener Bauweise würde die Sanierung des bis zu vier Meter tief liegenden Kanals mehrere Monate dauern.

Auf das Inliner-Verfahren setzt Kurt Spiegel schon lange. Der frühere Tiefbauamtsleiter der Stadt Waibstadt betreut noch diese Sanierungsmaßnahme. Die Kosten der Liner-Sanierung allein liegen bei rund 70.000 Euro; insgesamt fallen in Daisbach rund 150.000 Euro an.

"Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schadensklassen 0 und 1 erledigt, es kann kein Abwasser mehr aus- oder Grundwasser in den Kanal eindringen", sagt Spiegel. "Eine Wiederholung der Kanalnetzuntersuchung ist dann erst wieder in zehn bis zwölf Jahren notwendig", erklärt der Tiefbauexperte. Momentan wird auch in der Hoffenheimer Straße, allerdings in offener Bauweise, der Kanal saniert. Und auch im Waibstadter Weg muss noch gegraben werden, sagt Spiegel.