Waibstadt-Daisbach. (wig) Als eine Großbaustelle stellt sich der Daisbacher Friedhof dar. Bauarbeiter mit Bagger, Fräsen und Asphaltiermaschinen bestimmten die letzten Tage das Bild. Neben großflächigen Sanierungen von reparaturbedürftigen Wegestücken und der Belagserneuerung einer Wasserzapfstelle gibt es künftig einen neuen Wegabschnitt von der Treppe zur Daisbachtalstraße aus. Hier wird der Weg unter der großen Rosskastanie entfernt und rekultiviert, stattdessen wird mit Abstand zum Baum eine neue Verbindung seitlich entlang des Urnengräberfelds geschaffen. Des Weiteren wird das Niveau eines Wegteils entlang des gärtnerbetreuten Gräberfelds barrierefrei angehoben.

Die Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof stellen einen Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen im Waibstadter Stadtteil in diesem Haushaltsjahr dar, neben der laufenden Sanierung von Schule und Mehrzweckhalle. Die Arbeiten auf dem Gräberfeld befinden sich im Endspurt, wie Bauleiter Kurt Spiegel vom Waibstadter Bauamt mitteilte. Als nächstes sollen dann schon länger geplante Instandsetzungen von schadhaften Stellen an Straßen und Feldwegen an die Reihe kommen.