Waibstadt. (cla) Es duftet intensiv nach Gemüsebrühe im Hof von Gewässerwart Vladimir Satchkov. Die Kameraden des Angel- und Sportfischervereins Waibstadt sitzen am Samstagmittag bei strahlendem Sonnenschein beieinander und pulen Krebse. Drinnen in der Garage dampfen die Kochtöpfe.

In kochendem Wasser werden die zuvor gefangenen Signalkrebse in einem Sud aus verschiedenen Gemüsesorten zubereitet. Minutenlang dauert danach das Aufbrechen jedes einzelnen Panzers. Mit Messern und Zangen hantieren die erfahrenen Angler, um nach mühseliger Arbeit ein kleines Stückchen schmackhaftes Krebsfleisch in den Händen zu halten. "Geschmacklich ist es eine Delikatesse", weiß Vorsitzender Ralf Wolf. "Allerdings wäre es uns lieber, dieses mittlerweile schon traditionelle Fest gäbe es gar nicht."

Immer im Juli treffen sich die Aktiven des Angel- und Sportfischervereins am Schwarzbach, um beim Krebsfischen mehrere Stunden lang den Bestand an Signalkrebsen zu überprüfen. Am Samstag präparierten zehn Angler ihre Fangreusen und "Krebsteller" mit Ködern, um sie in das Wasser zu lassen. Mit der Zeit krabbeln Krebse, die als Allesfresser gelten, angelockt vom Duft, hinein. Die Reusen sind so gebaut, dass die Krebse dann nicht mehr herauskommen.

Nach etwa zwei Stunden holen die Angler ihre Reusen aus dem Wasser. 735 Signalkrebse haben sie an diesem Vormittag gefangen. "Das entspricht fast genau der Menge, die wir im letzten Jahr auch gefangen hatten", berichtet der zweite Vorsitzende Lars Brezina. Das gemeinsame Krebsfischen hat das Ziel, den Bestand im vereinseigenen Pachtgewässer zu reduzieren. Der ursprünglich aus Nordamerika stammende Signalkrebs wurde vor vielen Jahren versehentlich in die Elsenz eingesetzt, hat sich über die Jahre stark vermehrt und auch im Schwarzbach ausgebreitet. Die amerikanischen Signalkrebse sind selbst immun gegen die Pilzerkrankung Krebspest, übertragen diese aber an die heimischen Edelkrebse, die daran verenden.

Lecker: Über 700 Signalkrebse haben die Angler abgekocht.

Im Anschluss an das Fischen findet immer ein gemütliches Beisammensein statt, bei dem die gefangenen Krebse zunächst abgekocht und danach verzehrt werden. Schriftführer Sebastian Lutz und Vorstand Wolf bereiteten die Krebse zu. Die genaue Rezeptur der Gemüsebrühe blieb auch in diesem Jahr "Vereinsgeheimnis". Die Signalkrebse schmeckten den Gästen gut. Das leicht süßliche weiße Fleisch wurde mit verschiedenen Dips wie Knoblauch- oder Honig-Senfsoße und frischem Baguette serviert.

Frauen, Männer, Kinder und Rentner: Gourmets jeden Alters legten das Fleisch mehr oder weniger geübt mit raffinierten Handgriffen frei. Die erfahreneren Angler erklärten denen, die zum ersten Mal dabei waren, wie es funktioniert. Nach mehreren Stunden waren alle gefangenen Krebse verzehrt.

Das Angeln von Signalkrebsen ist im Fischereigesetz geregelt. Im Waibstadter Schwarzbach dürfen die Krebse nur von Vereinsmitgliedern, die einen gültigen Fischereischein besitzen, gefangen werden. Sie dienen nur dem Eigenverzehr und werden nicht weitergegeben.