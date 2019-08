Bis einschließlich Samstag verkaufen Kirstin und Frieda Heilig (v. li.) noch Sträuße in ihrem Blumenladen im Ortskern. Dann zieht das Geschäft in den Kappisweg um. Foto: Anjoulih Pawelka

Waibstadt. (cla) 52 Jahre lang hat die Familie Heilig ihr Blumengeschäft in der Ringstraße betrieben. Am kommenden Samstag wird das Geschäft nun zum letzten Mal öffnen. Der Grund: Die Heiligs legen ihre beiden Geschäfte im Kappisweg zusammen.

Gegründet wurde das Lädchen 1967 von Fridolin Heilig. Als junger Gärtner wollte er die Gärtnerei der Eltern mit Schnittblumen und Topfpflanzen erweitern. Er suchte nach passenden Räumen in der Ortsmitte, da die Gärtnerei im Kappisweg zu dieser Zeit sehr abgelegen war. Er konnte das Haus in der Ringstraße mieten; zusätzlich zum Laden wurden auch die beiden Wohnungen im Haus von den Heiligs bezogen. 1971 stieg Frieda Heilig als Ehefrau von Fridolin ins Blumengeschäft mit ein und übernahm es schließlich ganz, da ihr Mann sich nach dem Tod des Vaters 1976 zusammen mit seiner Mutter Gertrud ausschließlich um die Gärtnerei kümmern musste. Ab 1990 bekam sie Unterstützung von Tochter Kirstin, die ebenfalls den Beruf der Floristin erlernte.

1994 war auch das Blumengeschäft vom Jahrhunderthochwasser betroffen. Nachdem das Wasser die Schaufensterscheibe eingedrückt hatte, lief der Laden bis 1,80 Meter hoch mit Wasser voll, die Ladentheke schwamm mitsamt den darauf stehenden Blumen wie ein Boot aus dem Laden. Es war nahezu alles vom Wasser zerstört worden. Um den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können, wurde notdürftig ein Verkaufsbereich mit Schnittblumen in der Gärtnerei eingerichtet. Man entschied sich jedoch, den Laden in der Ringstraße wieder aufzubauen, und dorthin zurückzukommen. "Damals wurde das Schnittblumen-Angebot im Kappisweg kaum angenommen", wissen Frieda Heilig und Tochter Kirstin aus dieser Zeit zu berichten. "Das hat uns dazu bewogen, wieder in unseren Laden zurückzukehren."

Nachdem Kirstin Heilig-Zweidinger und Karina Heilig im Jahr 2016 den Betrieb von ihren Eltern übernommen hatten, wollten sie für die Zukunft lediglich einen Standort für ihre Firma, um effektiver arbeiten zu können. Zugleich wollte man den Kunden ein breiteres Warenangebot an nur einem Platz bieten, denn Schnittblumen und Floristik gibt es im Kappisweg bisher noch nicht. Hinzu kam die positive Entwicklung des Kappisweges und der Neidensteiner Straße. Diese hat sich in den letzten Jahren mit diversen Lebensmittelmärkten, einem Drogeriemarkt und einem Ärztehaus mit Apotheke zu einer stark frequentierten Straße entwickelt. So entstand nun ein Anbau an die Gärtnerei, welcher künftig den Blumenladen beherbergen soll.

Am Samstag, 3. August, hat das Blumengeschäft in der Ringstraße das letzte Mal geöffnet. Anfang September soll die Neueröffnung im Kappisweg sein. Momentan laufen die Arbeiten auf Hochtouren, damit auch alles rechtzeitig zur Eröffnung fertig wird.