Waibstadt. (pol/van) Zu einem tödlichen Unfall ist es am Donnerstagmorgen gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein 15-jähriger Fahrradfahrer soll kurz vor 8 Uhr die Lange Straße in Höhe der Lerchenstraße überquert haben. Dabei missachtete er nach derzeitigen Erkenntnissen der Beamten die Vorfahrt einer 36-jährigen Autofahrerin, die aus der Richtung Neidensteiner Straße kam. Der Pkw erfasste den Jugendlichen frontal.

Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er wenig später seinen Verletzungen in einer Klinik erlag. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrskommissariats Heidelberg dauern an.