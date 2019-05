Von Christiane Barth

Waibstadt. Hugo und Holly bekommen Nachwuchs. Das Weibchen brütet gerade, und das Männchen wacht mit verhaltener Aggressivität, dass niemand Fremdes dem Käfig zu nahe kommt. Alexandra Link, stolze Halterin von vier Papageien - zwei aus Südamerika und zwei aus Afrika -, freut sich, dass sich die Familie ihrer quirligen, gefiederten Freunde bald vergrößert.

Geburtstag feiert die Papageienhalterin auch in einer weiteren Sache: Vor genau fünf Jahren hat sie einen Papageienstammtisch ins Leben gerufen - ein kleines Jubiläum, das nicht mit einem zünftigen Fest am Tresen, sondern mit informativen Vorträgen, Seminaren und Weiterbildungsfahrten in Sachen Papageienzucht und -pflege begangen werden soll.

"Fußballclubs gibt es doch wie Sand am Meer", meint die 48-Jährige. Doch ein Papageienstammtisch hat Seltenheitswert und wird von den Liebhabern der vorwitzigen, in unseren Breiten exotischen Vogelart oft mit Mühen gesucht. Eine Lücke, die Alexandra Link vor fünf Jahren schloss; ihr Stammtisch erfreut sich regen Zuwachses. Der nächste Treff steht bereits vor der Tür: Am Samstag, 4. Mai, 14 Uhr, im Mühltalrestaurant Sinsheim-Reihen.

"Es hat klein angefangen mit zwei, drei Leuten aus der Umgebung", berichtet Alexandra Link, Organisatorin des Papageienstammtisches. Inzwischen hat sich die Gruppe vergrößert: 20 Teilnehmer, die über ihre Lieblingstiere fachsimpeln sind immer dabei, sogar aus der Schweiz und aus dem Elsass reisen sie an. Die Treffen finden in unregelmäßigen Abständen statt und sind abwechslungsreich.

Ein Ausflug nach Bad Cannstadt zum Beobachten von Gelbkopfamazonen liegt gerade zurück, eine Einladung zu einer Exkursion nach Uganda, wo der Graukopfpapagei beheimatet ist, oder zum Papageienkongress in Teneriffa liegen vor.

Alexandra Link benötigt viel Zeit für die Pflege ihrer Lieblinge, die sie - mit viel Tierliebe gepaart - gerne investiert. Zwei Kongo-Graupapageien, sehr sensible Vögel mit viel Grips, leben in Volieren im Garten, rufen die Hündin Elsa beim Namen oder wünschen ihrer Halterin in frechem Ton eine gute Nacht.

Die neunjährige "Nury" allerdings hat ein psychisches Problem: Sie rupft sich. "Sie ist eine Handaufzucht, und sie klammert sich sehr an mich, ich bin eigentlich ihr Partner", erklärt Alexandra Link. "Viele Graupapageien sind Problemvögel." Jetzt, da Nury wieder draußen sein darf, das geht erst ab mindestens zehn Plusgraden, hat sich der Gemütszustand des intelligenten Tieres jedoch schon wesentlich verbessert.

Zum Stammtisch am kommenden Samstag ist die Referentin Jennifer Gekeler eingeladen, die Tipps aus ihrem Buch "Kreative Beschäftigung für Papageien, Sittiche & Co." vorstellen wird. Neue Teilnehmer sind willkommen.

Infos bei Alexandra Link, Telefon 0173/5226582.