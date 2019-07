Andreas Aberle zeigt seinen Zaun, der mittlerweile zum achten Mal umgefahren wurde. Genau in dem Moment, als diese Aufnahme entstand, kreuzen sich zwei Fahrzeuge in der Straße, die zur Zeit als Einbahnstraße ausgewiesen ist. Rechts steht Dietmar Kern, der gerade noch mit dem Schrecken davon kam. Foto: Karoline Beck

Von Karoline Beck und Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Fürfeld. Ihre Verzweiflung und Hilflosigkeit angesichts der momentanen Verkehrssituation ist groß: "Wir haben Angst um unsere Kinder", erklärt Andreas Aberle. Er ist einer der geplagten Anlieger des Wohngebiets, durch das - trotz einer eingerichteten Umleitung wegen der gesperrten Ortsdurchfahrt - immer noch sehr viel Verkehr rollt.

"Hier gibt es keine Fußwege und es wird viel zu schnell gefahren", klagen auch die weiteren drei Anlieger, die der RNZ die Situation vor Ort schildern. Unverständlich ist, warum die Verkehrsregeln von vielen Autofahrern missachtet werden, denn es wird nicht nur die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern überschritten, sondern auch konsequent und stur entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße gefahren.

Liane Reinhard, die im Mühlwiesenweg wohnt, hat mitgezählt: "Es waren in fünfzehn Minuten fünfzehn Autos, die in falscher Richtung durchgefahren sind." Ungeniert führen die Autos auch über ihren gepflasterten Privatgrund vor dem Haus und nützten diese vermeintlich breitere Fahrbahn auch noch zum Überholen - an einem unüberschaubaren Stück der Straße. "Und wenn man jemand zur Rede stellt, wird man noch beschimpft", klagt sie. Zu ihrem eigenen Schutz hat sie nun drei Mülleimer am Rand ihres Grundstückes aufgestellt.

"Vor allem sind es Fahrzeuge, die Richtung Kirchardt fahren. Also Fahrer, die von der Autobahn kommen", beobachteten die Anwohner. "Und ausländische Lastkraftwagen." Ein 40-Tonner habe bei der Kurve vom Mühlwiesenweg in die Schlossbergstraße eine Sandsteinmauer eingedrückt. Auch sei bei der Durchfahrt von Lkw ein Vordach am Eingang eines Hauses ramponiert worden. "Und mein Zaun ist nun zum achten Mal umgefahren worden", konstatiert Aberle. Jetzt hat er eine Kamera montiert, um die künftigen Verursacher nicht ungeschoren davon kommen zu lassen.

Lebensgefährlich wurde es bereits für Dietmar Kern: "Ich konnte auf der Straße gerade noch zur Seite springen, aber trotzdem wurde einer meiner Füße überfahren." Der Verursacher wurde von der Polizei erwischt.

Insgesamt schilderten die Anwohner eine Situation, die ihre Angst verständlich macht. "Dieser Zustand ist sehr gefährlich für die Kinder, die jeden Tag diesen Weg zur Schule und in den Kindergarten gehen müssen", sagt Aberle. "Das ist schon fahrlässig von der Stadt", meinen die Anlieger. "Ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt zulässig ist, eine Bundesstraße in eine Spielstraße umzuleiten", meint Aberle. Was sich die Anlieger wünschen, ist auf jeden Fall eine Änderung, die die gefährliche Situation entschärft. "Ich habe gedacht, dass eine Baustellenampel, die den Verkehr nur von einer Seite durchlässt, etwas mehr Ruhe rein bringen würde", meint Ramona Fritz. Die anderen hingegen meinen, dass es das Beste sei, die Durchfahrt Mühlweg/Ecke Bonfelder Straße gänzlich zu sperren.

Um das Falschfahren in den Griff zu bekommen werden täglich nun verstärkt Polizeikontrollen durchgeführt. Besonders zu den Berufsverkehrszeiten gibt Knöllchen für 25 Euro am laufenden Band. Doch diese Maßnahme bringt nicht die ersehnte Lösung. "Es wurde versprochen unter Hochdruck an einer Umleitung über die Sinsheimer Straße Richtung Treschklingen zu arbeiten, aber das ist im Moment nicht der Fall", berichtet Aberle. Hier stocke die Baustelle, weil den Anliegern die Kosten für die neuen Wasseranschlüsse zu hoch seien. "Wir hoffen trotzdem, dass bald was passiert", erklärt Ramona Fritz. "Wir fühlen uns von der Stadt nicht erst genommen. Wir werden immer nur vertröstet."

Aber nicht nur in Fürfeld auch in Kirchardt sehen die Anwohner entlang der Umleitungsstrecke Handlungsbedarf. Bewohner der Grombacher Straße beklagen, dass dort aufgrund der Arbeiten in Fürfeld ein absolutes Halteverbot herrscht. Somit könnten die Verkehrsteilnehmer in hoher Geschwindigkeit - nur wenige würden sich an die vorgeschrieben 50 Stundenkilometer halten - in den Ort hinein oder heraus fahren, was wiederum für einen erhöhten Lärmpegel sorge. Kirchardts Bürgermeister Gerd Kreiter zeigte sich angesichts dessen überrascht. "Seit die Umleitung besteht, habe ich den Eindruck, dass wir weniger Verkehr haben." Zwar könne er rasende Autofahrer nicht ausschließen, er sei aber selbst Nutzer der Strecke und habe noch keine entsprechenenden Beobachtungen gemacht.

Auf Höhe einer Eisdiele und bei der Gärtnerei wird das Falschparken der Kunden geduldet. "Wir haben schon Knöllchen verteilt. Aber wir stellen uns auch nicht hinter jedes Auto", sagte Kreiter. "Das Halteverbot herrscht dort, weil es eine Umleitungsstrecke ist. Wenn parkende Fahrzeuge für eine Störung sorgen würden, dann müssten wir einschreiten." Manche Anwohner der Grombacher Straße wollen künftig sogar Strafzettel in Kauf und parken ihre Fahrzeuge entlang der Straße, damit die Auto- und Lkw-Fahrer gezwungen werden, langsamer zu fahren. Aus Sicht der Anwohner wäre eine Tempo-30-Beschränkung wünschenswert, aber nicht umsetzbar. Laut Kreiter habe man in den zurückliegenden Monaten eine Verkehrsmessung durchgeführt. Dabei habe man festgestellt, dass sogar langsamer gefahren wird.