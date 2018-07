Von Christopher Benz

Sinsheim-Waldangelloch. Die Geburtsstunde des Projekts schlug bereits im Winter. "Damals waren wir zum ersten Mal in Waldangelloch und haben uns den Trainingsrasen angeschaut", erzählt Henrik Westerberg von der Dietmar Hopp Stiftung. Gleichzeitig waren Vertreter der Stadtverwaltung und des Badischen Sportbunds dabei.

Alle waren sich einig, etwas tun zu müssen. Und alle drei Genannten tragen zusammen fast die kompletten Kosten von rund 240.000 Euro zur Umwandlung des Trainingsplatzes in ein Kunstrasenspielfeld.

Am späten Freitagnachmittag kamen dieselben Vertreter wieder in Waldangelloch zusammen. Sascha Bürkel, der 1. Vorsitzende des TSV Waldangelloch, bedankte sich für die große Unterstützung, ehe jeder mit anpackte.

Samt Spaten in der Hand posierten sich die Anwesenden für das obligatorische Gruppenfoto. Die Firma Becker aus Zuzenhausen hat die alte Rasenfläche bereits abgetragenen, in wenigen Wochen soll das neue, hochmoderne künstliche Geläuf ausgelegt sein.

Ein neuer Kunstrasen hat gegenüber dem alten, stets überlasteten und daher ramponierten Naturrasen, immense Vorteile. Witterungsunabhängiger Trainings- und Spielbetrieb sind gewährleistet. Die Verletzungsgefahr ist geringer, zudem erwarten den Verein geringere Sanierungs- und Folgekosten.

"Alleine könnte die Stadt das nicht finanzieren, deshalb ist es sehr wichtig, dass die Dietmar Hopp Stiftung und der Badische Sportbund mit dabei sind", berichtete Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht und freute sich für den TSV Waldangelloch, "denn es ist der Wahnsinn, wenn man sieht, wie viele Veranstaltungen der Verein über das Jahr durchführt".

Vom Badischen Sportbund war Vorstandsmitglied Josef Pitz zu Gast, der die Sportkreise vertritt und ein großes Lob für die Jugendarbeit des TSV aussprach. Ins gleiche Horn blies Westerberg: "Die Grundvoraussetzung für eine Unterstützung ist immer eine funktionierende Jugendarbeit, denn über den Jugendsport werden den Heranwachsenden sehr wichtige Werte vermittelt."

Zur finalen Realisierung des Projekts, zu dem weitere Erneuerungsarbeiten wie die Umrüstung des Flutlichts auf eine umweltschonende LED-Technologie - sie sorgt für 70 Prozent geringere Stromkosten - gehören, muss der TSV Eigenmittel in die Finanzierung einbringen.

Mit der Übernahme einer Patenschaft für eine oder mehrere Parzellen des neuen Kunstrasens können Spender einen langfristigen Beitrag für alle TSV-Mannschaften von den Jugend- und Juniorenteams, über die neu ins Leben gerufene Mädchen-Mannschaft, die Landesliga-Frauen, die Alten Herren, bis hin zu den beiden aktiven Senioren-Mannschaften leisten.

Das rund 2000 Quadratmeter große Trainingsspielfeld erhält in der 45-jährigen Geschichte des Sportplatzes mitten im Dorf neben dem Angelbach seinen dritten Untergrund. Von 1973 bis 1995 übten die aktiven TSV-ler auf einem Ascheplatz. "Das war damals unser Stadion ,Rote Erde’", erinnerte sich Ortschaftsrat und TSV-Kassier Joachim König an seine Jugendtage zurück, "in den Sommerferien war der Hartplatz von morgens bis abends komplett belegt."

Mitte der 1990er Jahre hatte der sportliche Erfolg der ersten Herrenmannschaft unmittelbaren Einfluss auf die Trainingsfläche. "Von der Stadt Sinsheim hat der TSV damals zur Belohnung zum doppelten Aufstieg bis in die Bezirksliga einen Naturrasen für das Trainingsfeld erhalten", berichtet König.

Weitere 23 Jahre später folgt nun der nächste nötige Schritt, um einen ganzjährigen Spielbetrieb zu ermöglichen und gleichzeitig am Puls der Zeit zu bleiben. Die zahlreichen ehrenamtlichen Jugendtrainer des TSV begrüßen dieses Vorhaben und freuen sich bereits sehr, mit den spielfreudigen Kindern unter professionellen Bedingungen zu trainieren.