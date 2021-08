Sinsheim-Hoffenheim. (of) Als Spieler war Gabor Gallai, der am 21. August seinen 42. Geburtstag feiert, für den FC Lausitz Hoyerswerda, den FC Zuzenhausen und Olympia Neulußheim am Ball. Nach seiner aktiven Zeit war der Sohn einer deutschen Mutter und eines ungarischen Vaters bis 2015 Coach der Neulußheimer Herrenmannschaft. Parallel arbeitete er auch als Co-Trainer bei den Bundesliga-Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim und eröffnet: "Mir hat es dort gleich sehr gut gefallen, zumal die Bedingungen optimal waren."

Im Förderzentrum St. Leon-Rot war DFB-A-Lizenz-Inhaber Gallai, der seit 2017 bei der TSG Hoffenheim hauptamtlich eingestellt ist, in erster Linie für Videoanalysen und individuelle Trainingseinheiten verantwortlich. Als der langjährige TSG-Cheftrainer Jürgen Ehrmann seinen Abschied aus dem Kraichgau verkündete, übernahm der in Sachsen geborene und heute in Altlußheim wohnende gelernte Dachdecker ab der Saison 2020/21 den Posten des Cheftrainers der TSG-Frauen.

Gleich im ersten Jahr erfüllte er die großen Erwartungen und führte das Team hinter Meister Bayern München und Dauerbrenner VFL Wolfsburg auf den dritten Tabellenplatz im Gesamtklassement, was gleichbedeutend mit der ersten Champions-League-Qualifikationsrunde war. Vom 17. bis 23. August wird beim FC Zürich in der Schweiz ein Mini-Turnier Aufschluss darüber geben, wer in die Play-off-Runde einzieht. Im ersten Gruppenspiel geht es diesen Dienstag für das Gallai-Team gegen Valur Reykjavik aus Island. Der Sieger trifft am Samstag, 21. August, auf den Gewinner der Partie AC Mailand gegen FC Zürich. Nur bei einem Sieg geht es in die nächste Runde mit zwei weiteren Duellen. Die Gruppenphase würde am 5. und 6. Oktober beginnen.

"Wir freuen uns auf eine spannende Gruppe, in der verschiedene Fußballkulturen aufeinandertreffen", sagt Gallai. Natürlich sei vieles Neuland, "doch wir stellen uns der Herausforderung". Nach der vierwöchigen Sommerpause hatte der Cheftrainer seine Spielerinnen seit dem 5. Juli wieder im Trainingsbetrieb zurück. Leistungsdiagnostik, Krafttraining und bis zu zwei Einheiten pro Tag sollten Grundlage für kommende Aufgaben sein. Fünf Abgängen stehen im Moment sieben Neuzugänge gegenüber, wobei der Kader aus 20 Feldspielerinnen und drei Torfrauen besteht.

"Wir haben im Vorfeld gescoutet, Videomaterial gesichtet und zum Probetraining eingeladen, um die Abgänge gleichwertig zu kompensieren und uns gezielt zu verstärken", verrät Gallai. In der Vorbereitungsphase standen sieben Testspiele sowie ein fünftägiges Trainingslager im Westerwald auf dem Programm.

Die Ziele? "Noch ist es zu früh, um klare Ziele zu formulieren, doch klar ist, dass es bei uns nicht um den Klassenerhalt geht." Soll heißen, dass man sich beim Kraichgauer Bundesligisten, der seine Heimspiele nach wie vor im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion austrägt, in ähnlichen Gefilden wie zuvor bewegen möchte.

Gallai der vor sieben Jahren bei der TSG Hoffenheim hospitierte und Gefallen an den dort herrschenden Bedingungen fand, ist in seiner ersten Trainerstation in Verantwortung aus dem großen Schatten von Erfolgscoach Ehrmann herausgetreten und hat seinen eigenen Still gefunden. Er begegnet "seinen Mädels" auf freundschaftlicher Ebene und sagt: "Bei allem Leistungsdruck sollen sich die Spielerinnen auch wohlfühlen." Wenn es sein muss, kann der eigentlich ruhige Übungsleiter an der Seitenlinie die Zügel jedoch auch anziehen, den Matchplan ändern und Kommandos geben.

Der Unterschied zum Männerfußball? "Die Mädels stellen viele Fragen, fordern das Trainerteam, wollen sich stets verbessern und sind mit großer Leidenschaft bei der Sache." Ob er einen aktuellen Trainer als Vorbild sieht? "Nicht unbedingt, es gibt sicher viele gute Coaches." Doch ein Motivator wie Jürgen Klopp, der das Angriffspressing auf eine neue Stufe hob, hat auch bei Gabor Gallai seine Spuren hinterlassen.

Wie er die vergangene Fußball-Europameisterschaft bewertet? "Es gab nicht unbedingt neue Erkenntnisse. Die Profis sind durch die Bank gut geschult, der Abstand aller Teams zueinander ist kleiner geworden. Oft ging es in die Verlängerung." In erster Linie seien die Spiele von der Taktik geprägt und auf die Verhinderung von Gegentoren ausgerichtet.

Und die Zuschauer, die in Zeiten mit dem Sars-CoV 2-Virus in Städten wie Budapest oder London die Stadien füllten? "Sicherlich grenzwertig, doch der Fußball lebt von Emotionen", ist er überzeugt. Unabhängig vom Abschneiden in der Champions League-Qualifikation, wird am Freitag, 27. August, mit dem Anpfiff um 19.15 Uhr die neue Bundesliga-Saison für die Frauen der TSG Hoffenheim gleich mit einem Derby beginnen. Mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg wird die Saison eröffnet und live bei Eurosport übertragen.