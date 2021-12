Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Die Corona-Pandemie mit einhergehenden Kontaktbeschränkungen und Lockdowns einmal ausgeklammert, kann die 1600-Einwohner-Gemeinde auf eines der erfreulichsten Jahre ihrer jüngeren Vergangenheit zurückblicken. Viele lang ersehnte Dinge wurden in dem kleinen Ort umgesetzt, finalisiert oder vorangetrieben. Das freut auch Bürgermeister Tobias Haucap, der "rein sachlich" von einem "sehr erfolgreichen" 2021 spricht.

Besondere Höhepunkte in den vergangenen zwölf Monaten seien für ihn vor allem die Fertigstellung der neuen Sporthalle für mehr als 3,2 Millionen Euro sowie der Start der Erschließung im Baugebiet "Hinter der Alten Schule" am südöstlichen Ortsrand gewesen. "Das Baugebiet hat mächtig Schritte nach vorne gemacht", sagt Haucap. Am meisten beschäftigt habe ihn aber die Sporthalle. "Das Thema war täglich präsent." Vor allem im Endspurt habe man mehrfach am Tag zum Hörer gegriffen, um letzte Dinge abzustimmen und zu entscheiden.

Aber auch die Digitalisierung der Astrid-Lindgren-Schule sowie der neue Spielplatz in der Schubertstraße oder die Erneuerung und Erweiterung des Regenüberlaufbeckens im Osten dürfe man nicht außer Acht lassen. "Und neben alldem haben wir noch die Krise gemanagt", betont der Bürgermeister, der diesbezüglich vor allem seiner Mitarbeiter im Bürgerzentrum lobt, die allesamt "einen guten Job gemacht haben".

Auch in der Gemeinde merke man, dass man durch die Krise, in der viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten, trotzdem noch mehr zusammen gerückt sei. Diese Tatsache stimme ihn für die Zukunft optimistisch. Denn auch hier hat Siegelsbach noch einiges vor.

Mit Blick auf Veranstaltung wolle man voraussichtlich im April oder Mai die Einweihung der Sporthalle nachholen. "Das Projekt hat einfach eine Einweihung verdient. Denn es soll die nächsten 50 Jahre Freude bringen." Anfang Dezember konnte man Corona-bedingt die Sportstätte nur im kleinen Rahmen an die Vertreter der Vereine und der Schule übergeben. "Aber wir fahren auf Sicht", betont Haucap hierbei. Die Corona-Lage müsse eine größere Veranstaltung auch zulassen.

Darüber hinaus wird auch das Außengelände des Sportzentrums rund um die Halle in 2022 ein großes Thema in der Kommune sein. Voraussichtlich im Januar soll im Gemeinderat ein Masterplan der Öffentlichkeit präsentiert und vom Gremium beschlossen werden. In diesem soll die Gestaltung des Areals gezeigt werden. Um Ideen zu sammeln und die Bedarfe abzufragen, hatte die Gemeinde in den vergangenen Monaten zu zwei Nutzerbeteiligungen ins Bürgerzentrum eingeladen. Mit den jeweiligen Resultaten war Haucap sehr zufrieden. Er betont aber auch, dass die Umsetzung eine gewisse Zeit benötigen wird. "Alles auf einmal wird nicht gehen."

Auch das Baugebiet "Hinter der Alten Schule" rückt 2022 verstärkt in den Fokus. Im Frühjahr will die Verwaltung in die Vermarktung der 22 städtischen Bauplätze in diesem Areal gehen. 250 Euro kostet ein Quadratmeter Bauland im ersten reinen Baugebiet seit den 1990er-Jahren in Siegelsbach. Mit dem Ende der Erschließung durch einen Erschließungsträger rechnet Haucap im Sommer. Und ein paar Meter weiter südlich steht bereits das nächste Großprojekt in den Startlöchern. Im kommenden Jahr soll mit der Erweiterung des evangelischen Kindergartens "Samenkorn" um eine Gruppe begonnen werden.

Ein weiterer Punkt auf der Agenda ist der bereits für 2021 vorgesehene Zebrastreifen samt Verlegung der Bushaltestelle in der Wagenbacher Straße. "Wegen eines Förderantrags haben wir das Projekt um ein Jahr geschoben", erklärt Haucap. Nachgeholt werden soll auch die Digitalisierung des Rathauses samt Einrichtung eines Ratsinformationssystems. "Das war 2021 nicht umsetzbar." Auch eine neue Homepage ist laut Bürgermeister denkbar.

Die größte Hoffnung ruht aber darauf, dass sich die Lage in 2022 wieder bessert. "Wir wünschen uns alle Normalität und freuen uns, wenn sich das Ganze wieder entspannt."