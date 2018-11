Von Julian Buchner

A6 bei Bad Rappenau. Trauriges Ende einer nächtlichen Fahrt über die Autobahn: Nach einem schweren Unfall, der sich am Sonntag kurz vor 2 Uhr etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Bad Rappenau ereignet hat, ist eine junge Frau tot, zwei weitere Insassen schweben in Lebensgefahr. Das Fahrzeug ist kaum noch als solches zu erkennen, es brannte völlig aus.

Verantwortlich für das Unglück ist laut Polizei offenbar ein Reifenschaden: Der mit drei jungen Erwachsenen besetzte 3er BMW war zwischen Steinsfurt und Bad Rappenau unterwegs gewesen, als etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Bad Rappenau ein Reifen platzte. "Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über die Böschung und überschlug sich mehrfach auf einer Strecke von mehreren hundert Metern, bis er schließlich auf der Seite zum Liegen kam", berichtete Polizeiobermeister Alexander Rennert von der Weinsberger Autobahnpolizei. Das Fahrzeug, das auf einem Feld aufschlug, fing sofort Feuer.

Dass der 21-jährige Fahrer und seine 19-jährige Schwester überlebt haben, verdanken sie offenbar zupackenden Ersthelfern: Laut Polizei befreiten diese die zwei Insassen gerade noch rechtzeitig aus dem Wrack. Für eine 24-jährige Mitfahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie wurde beim Überschlag aus dem Wagen geschleudert und erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die beiden überlebenden Insassen schweben nach Auskunft des Notarztes in akuter Lebensgefahr.

"Wir haben das brennende Wrack abgelöscht und den Rettungsdienst bei der Verletztenversorgung unterstützt", berichtet Thomas Nerpel, stellvertretender Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim, die mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle geeilt war. Das Deutsche Rote Kreuz aus Sinsheim war mit mehreren Rettungswagen und Notärzten vor Ort. Die weiteren Ermittlungen führt das Autobahnpolizeirevier Weinsberg.

Erst am 18. August dieses Jahres hatte ein Reifenschaden an beinahe identischer Stelle einen schweren Unfall verursacht: Damals war der rechte Hinterreifen an einem Fiat 500 geplatzt, das Auto hatte sich ebenfalls überschlagen. Die 20-jährige Beifahrerin hatte dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten, der 65-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Update: 4. November, 17 Uhr