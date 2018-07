Von Tim Kegel

Sinsheim. Spannendes, Action und Information gab es am Sonntag beim Tag der offenen Tür des Technischen Hilfswerks Sinsheim (THW). Hunderte Besucher nahmen dessen neue Zentrale in der Neulandstraße in Augenschein, und es entstand ein imposanter Tag zur Schlagkraft der Sinsheimer Retter und Helfer.

Das THW Sinsheim besteht seit 48 Jahren. Fast genauso lang bemüht sich die Truppe, die dem Innenministerium unterstellt ist, um eigene Räume: "Es gibt einen Brief von 1973 ans damalige Rathaus", sagt Benjamin Allgeier, der als Zugführer Gefahrenlagen einschätzt Einsätze koordiniert, den Materialbedarf managt und Kontakte zu anderen Rettungsdiensten hält.

Das THW Sinsheim, von jeher in der Neulandstraße ansässig, blickt auf eine Geschichte räumlicher Provisorien zurück. Zuletzt waren die Fahrzeuge auf mehrere Firmenhallen verteilt, die Einsatzzentrale saß in der früheren Messe-Verwaltung: "Gab’s halt öfter mal Rumgerenne", kommentiert Allgeier trocken. Zur Zeit sind 35 Ehrenamtliche beim THW. Fünf Frauen und zahlreiche Jugendliche gehören dazu.

Das neue Gebäude wurde schon im Jahr 2008 geplant, zunächst hatte man einen Standort im Industriegebiet Süd im Auge. Nun wurde in der Neulandstraße 29 binnen zwei Jahren gebaut: Fahrzeughalle und Verwaltungstrakt mit Schulungs-, Sanitär-, Material- und Sozialräumen, nach neuesten technischen Standards und komplett mit Bundesmitteln finanziert. Das Projekt kostete zwei Millionen Euro.

Ein Zweckbau: Gespart wurde am Innenputz - auch an einer Klimaanlage. Die Ausschreibung musste europaweit erfolgen: "Aber die Küche hat ein Sinsheimer Betrieb gebaut", freut sich Benjamin Allgeier. Das Erbpachtgrundstück, auf dem die neue Zentrale steht, gehört Layher-Immobilien.

Wann rückt das Technische Hilfswerk aus? Vereinfacht gesagt dann, wenn andere Rettungsdienste technische Verstärkung brauchen, wenn es kniffelig wird, wenn Spezialmaschinen erforderlich sind - und Leute, die damit umgehen können. "In Sinsheim haben wir einen sensationellen Draht unter den Rettungsdiensten", sagt Allgeier.

Lutz Leide (rechts) von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übergab dem THW-Ortsbeauftragten Olaf Balzer symbolisch den Schlüssel zur Unterkunft. Foto: A. Becker

Bei größeren Unfällen auf der Autobahn - dem Haupt-Einsatzgebiet des THW - werde man daher mit der Feuerwehr alarmiert. Zu den Einsätzen in jüngster Zeit zählen der Einsturz einer Baustellendecke am Mannheimer Flughafen, die Unwettereinsätze in Dühren oder nach dem Sinsheimer Stadtfest. Auch bei den drei letzten Elbehochwassern waren Sinsheimer THWler im Einsatz.

Ein gefährliches Metier? "Es gibt ungefährlicheres", sagt Allgeier. Die Helfer seien allesamt gut geschult, ruhig, kameradschaftlich verbunden, technisch versiert "und wissen, wo man wie hinzulangen hat". Ja, es stimmt, "manchmal sieht man Dinge, die man nicht sehen will", sagt der Zugführer. Bei so gut wie allen schweren Unfällen auf der Autobahn A6 ist das THW dabei.

Sinsheim ist gut ausgestattet: Die Autobahn ist die Wurzel für so vieles. Etwa wäre hier kein Stadion ohne Autobahn , gäbe wohl keine Badewelt. Dass THW, Feuerwehr und Rotes Kreuz gut ausgestattet in Autobahnnähe sitzen, ist kein Zufall.

Kaum einer weiß, dass in Sinsheim auch ein Bevölkerungsschutz-Fahrzeug des Roten Kreuzes stationiert ist. Im Katastrophenfall kann binnen Minuten eine große Rettungs-Infrastruktur bereitgestellt werden - wie vor knapp einem Monat, als ein Reisebus auf der A6 einen Unfall baute.

Vorführung der eigenen Technik. Foto: Tim Kegel

Der Tag der offenen Tür: Berge- und Rettungstechnik im Einsatz, gewürzt mit Spezialfahrzeugen. Ein Tag für Familien, für Papas und Buben: Viel Hydraulik, die größten Greifer, Pressen und Meißel, kräftige Krane, pompöse Pumpen. Wer so etwas mag, der war hier richtig. Gezeigt wurde, wie man große Lasten effizient bewegt. Eindrucksvoll auf: Ölentfernung auf der Autobahn mit Wasserdruck - jener ist so hoch, dass er Asphalt unterspülen und zerbröseln kann.

Vorführung der Polizei. Foto: Tim Kegel

Ein hohes Maß an Idealismus auch bei den Unterstützern des THW: Bernd Völker und Sven Illig von der Polizei Sinsheim verbrachten den Sonntag am Drogenpräventions-Stand, hatten informative und spannende Exponate dabei: "Bodypacks" von Kokainschmugglern, Heroinpulver, Extasypillen und LSD-Trips.

"Aufmerksamkeit wecken", sagen sie: "Gerade als Eltern muss man das mal gesehen haben." Auch Feuerwehr, Rotes Kreuz, Spezialfirmen und die Autobahn-Betriebsgesellschaft zeigten sich. Hunderte selbst gemachte Pizzen servierte die DLRG-Jugend.