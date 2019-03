Sinsheim/Eppingen/Waibstadt. (rnz) Mit der neuen Regiobuslinie 899 zwischen dem Sinsheimer Hauptbahnhof und Mosbach-Neckarelz, die seit Januar in Betrieb ist, sei ein attraktives Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen den Mittelzentren im Kraichgau und im Odenwald eingerichtet worden. So schilderten es Markus Kempf von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und Björn Then-Bergh vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bei der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr.

Die neue Busverbindung schließe "die Lücke zwischen dem Elsenztal und dem Neckartal". Zudem stelle sie an den beiden Endpunkten einen Verknüpfungspunkt zum Schienenpersonennahverkehr her. Die Ankunftszeiten an den beiden Endbahnhöfen korrespondierten mit den Abfahrtszeiten der S-Bahnen. "Aktuell nutzen erfreulicherweise schon rund 400 Personen täglich die neue Busverbindung", sagte Markus Kempf.

In der neuen Fahrplanperiode stehe beim S-Bahn-Verkehr auf der Elsenztalstrecke weiterhin die Verbesserung der Pünktlichkeit im Vordergrund. "Aktuell liegt die Pünktlichkeit der S-Bahn in den Monaten Januar und Februar 2019 bei 93,7 Prozent", nannte Christoph Rothfuß von DB Regio Mitte aus Mannheim eine Zahl. Ziel sei es, "diesen Wert weiter zu steigern". Hierzu würden verschiedene organisatorische und technische Maßnahmen in Angriff genommen. Beispielsweise sollen ab dem Fahrplanwechsel 2019/2020 alle S-Bahnen zwischen 13 und 20 Uhr, die bislang zur Minute 31 in Eppingen Richtung Sinsheim abfahren, zeitlich auf die Minute 41 verlegt werden. "Dadurch gewinnen wir Pufferzeit für die Zugwende in Eppingen und können Verspätungen kompensieren", sagte Rothfuß.

Baumaßnahmen auf dem Schienennetz im Elsenz- und Neckartal stehen auch im Jahr 2019 auf der Tagesordnung. So kommt es bereits während der Osterferien vom 12. bis 28. April zu einer Vollsperrung des Streckenabschnittes zwischen Neckargemünd und Heidelberg Hauptbahnhof. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. In den Pfingstferien vom 10. bis 23. Juni finden Baumaßnahmen zwischen Meckesheim und Neckargemünd statt. Auch hier wird der Streckenabschnitt voll gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. "Für Unannehmlichkeiten und längere Fahrzeiten" werde bereits heute schon um Verständnis gebeten, hieß es bei der Sitzung des Arbeitskreises.

Der Ausflugsverkehr im Krebsbachtal startet in diesem Jahr in seine zehnte Fahrsaison: Jürgen Heß vom Verkehrsforum 2000 aus Meckesheim berichtete von der Strecke durch die Brunnenregion. Die Saison auf der für ihre Museumsbahn bekannte Nebenstrecke startet am Ostermontag mit Fahrten zur Ostereiersuche in Untergimpern und einem Figurentheater im Lokschuppen in Hüffenhardt.

Der offizielle Saisonverkehr im Krebsbachtal beginnt dann am 1. Mai und endet am 20. Oktober. Zum Einsatz kommt wieder der historische Schienenbus "Krebsbachtäler Roter Flitzer". Damit der Ausflugsverkehr zuverlässig durchgeführt werden kann, erfolgen aktuell im Bereich der Orte Siegelsbach und Hüffenhardt Gleisbaumaßnahmen zur Streckenerhaltung. Die nächste Zusammenkunft der Nahverkehrsexperten ist im Mai geplant.