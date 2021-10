Zur Freigabe des zweiten Abschnitts im Baugebiet „Kürnbacher Weg“ in Sulzfeld konnte Bürgermeisterin Sarina Pfründer zahlreiche Gäste empfangen. Foto: privat

Sulzfeld. (rnz) "Fast Tag genau vor fünf Jahren haben wir den Abschnitt A im Neubaugebiet ,Kürnbacher Weg II‘ eingeweiht. Und heute stehen wir am fertigen Abschnitt B und können diesen freigeben." Mit diesen Worten nahm Bürgermeisterin Sarina Pfründer Projektbeteiligte sowie Gemeinderäte auf einen kleinen Rückblick der vergangenen Jahre mit. Nach nur vier Monaten Bauzeit können private Bauherren nun mit dem Bau von Eigenheimen beginnen.

Nachdem die rund 45 Bauplätze vom ersten Abschnitt im "Kürnbacher Weg" vergeben waren, beschloss der Gemeinderat die Erschließung des nächsten Abschnitts. Dieser umfasst 17 kommunale Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser, 15 private Bauplätze sowie sechs Areale für Mehrfamilienhäuser entlang der Goethestraße. Nach Eröffnung der Bauplatzanfragen im Januar waren innerhalb von zwei Stunden mehr als 60 Bewerber zu verzeichnen, freute sich Pfründer. Alle Plätze sind verkauft beziehungsweise reserviert.

Im vergangene Mai begann die Firma "Wolff & Müller" aus Stuttgart die Erschließung. Sie hatte schon den ersten Abschnitt erschlossen. Vom Planungsteam, das aus der Gemeindeverwaltung mit den Bauamtsleiterinnen Ulrike May-Schorb sowie Isabell Dittes und dem Ingenieurbüro Ralf Krauss aus Knittlingen bestand, wurde das Bauende für den 31. Dezember vorgesehen. Entgegen den aktuellen Meldungen in der Baubranche lief die Umsetzung dieses Wohngebietes allerdings sehr positiv. Der Zeitplan wurde deutlich untertroffen, freute sich die Bürgermeisterin. Bereits Ende August haben die Baumaschinen das Feld geräumt, sodass nur noch kleine Arbeiten vollendet werden mussten.

Statt des geplanten Budgets von 1,2 Millionen Euro werden Gesamtkosten von rund einer Million Euro erwartet. Dementsprechend konnten die öffentlichen Preise mit 240 Euro pro Quadratmeter abzüglich eines Familienbonus moderat gehalten werden, führte Pfründer aus.

Nachdem Avize und El Cajon, die Partnergemeinden von Sulzfeld, bereits eine Straße im Ort haben, wurde nun der jüngsten Partnergemeinde Nowosolna in Polen eine Straße gewidmet. Die Städtepartnerschaft besteht seit 2014. Nowosolna wurde 1802 von Auswanderern aus Sulzfeld und dem Kraichgau gegründet. Daher stammt auch der Ortsname, der übersetzt Neusulzfeld heißt. Nowosolna liegt in direkter Nachbarschaft zu Lodz (Weltkulturerbe und Partnerstadt von Stuttgart) in Polen. Mit 4400 Einwohnern ist das vorwiegend landwirtschaftlich geprägte Nowosolna auch größenmäßig mit Sulzfeld vergleichbar.

Im Anschluss richtete Krauss ein paar Worte an die Gäste und ging auf die Fakten des Gebiets ein. Pfründer dankte ihm für die Zusammenarbeit sowie allen Projektbeteiligten und Planern für die gelungene Umsetzung. Den Bauherren wünschte sie eine gute Zukunft und ein gutes Miteinander im neuen Wohngebiet.