Von Michael Fritz

Sulzfeld. Bereits bei der Verabschiedung des laufenden Haushalts zeichneten sich aufgrund von Corona dunkle Wolken am Finanzhimmel ab. Bürgermeisterin Sarina Pfründer kündigte schon damals "mit hoher Wahrscheinlichkeit" einen Nachtragshaushalt an. Knapp sechs Monate später wurde es amtlich. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats legte Kämmerer Rainer Zimmermann einen Nachtragshaushalt vor, den der Rat nach intensiver Erläuterung und Beratung einstimmig beschloss.

"Bislang konnten wir sogar die Abschreibungen erwirtschaften", blickte Pfründer kurz zurück, um dann bedauernd zu konstatieren: "Das geht jetzt leider nicht mehr." Die bittere Pille verabreichte dann der Kämmerer. Nach kräftigen Überschüssen in Millionenhöhe in den Vorjahren hatte Zimmermann für dieses Jahr bereits mit einem leichten Fehlbetrag kalkuliert. Dieser wird sich nach dem neuen Plan nun aber auf mehr als eine halbe Million Euro mehr als vervierfachen. Trotz der Soforthilfe des Landes und des teilweisen Ausgleichs des Gewerbesteuerausfalls durch Bund und Land führen Mehraufwendungen und Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zu diesem drastischen Verlust.

Und auch der Ausblick verheißt nichts Gutes: Die mittelfristige Finanzplanung weist auch für die Jahre bis 2023 Fehlbeträge auf diesem hohen Niveau aus. Einziger Lichtblick: Die angesammelten Rücklagen reichen gerade noch aus, um diesen Zeitraum auszugleichen. Da aber Schuldenhaushalte nicht dauerhaft genehmigungsfähig sind, sieht der Kämmerer baldigen Handlungsbedarf.

Diesem eher pessimistischen Ausblick stellten die Gemeinderäte quer durch die Fraktionen durchaus positive Erwartungen für die Zukunft entgegen. Steuererhöhungen oder Leistungseinschränkungen wollten diese jetzt keinesfalls das Wort reden.

Dass Investitionen in die Zukunft zurzeit recht günstig zu finanzieren sind, zeigte sich bei der Darlehensaufnahme für die Sanierung der Gemeinschaftsschule. Neben einem kaum nennenswerten Zinssatz wird die energetische Sanierung noch mit einem üppigen Tilgungszuschuss in Höhe von 20 Prozent belohnt. Sulzfeld muss also von den aufgenommenen 1,3 Millionen Euro nur 80 Prozent zurückzahlen.

Eine lange Geschichte neigt sich beim Verfahren zur Flurbereinigung langsam dem Ende entgegen. Baumaßnahmen an der Bundesstraße 293 waren vor 30 Jahren der Auslöser, Grundstücke zusammenzulegen, neue Einheiten zu bilden und Flächen für Straßen, Feldwege sowie Naturschutz und Landschaftspflege bereitzustellen. Vertreter der Flurbereinigungsbehörde stellten den aktuellen Sachstand dar und prognostizierten den Abschluss des Verfahrens in vier bis sechs Jahren.

Die Bürgermeisterin sah, im Gegensatz zu Stimmen aus dem Gemeinderat, keine Notwendigkeit, diesen Abschluss mit einem Fest zu feiern. "Ich bin schon froh, wenn das endlich beendet ist."