Eschelbronn. (rw) Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche am Sonntag: Wenn im Gemeinderat ein Thema rund um die alte Schule auf der Tagesordnung steht, dann schlagen die Wellen hoch und unterschiedliche Meinungen prallen heftig aufeinander. Dabei war es nur eine kleine Randnotiz am Ende der Sitzung, als Bürgermeister Marco Siesing lediglich ein "Stimmungsbild" erhalten wollte zu den Plänen, auf der Außenanlage der Schule, die vom Heimat- und Verkehrsverein betreut wird, eine Boule-Bahn zu errichten.

Das "Boule" ist ein Freizeit-Kugelspiel, das auf einer Bahn mit verschiedenen Materialschichten gespielt wird. Die internationale Normgröße ist vier mal 15 Meter, es reichen aber auch kleinere Bahnen zum Spielen aus. Dachverbände dieser Sportart sind der Deutsche Pétanque Verband (DPV) und der Boccia Bund Deutschland (BBD).

Hintergrund ist der "Freiwilligentag der Metropolregion" am 15. September unter dem Motto "Wir schaffen was", bei dem gemeinnützige Projekte in einer Gemeinschaftsleistung umgesetzt werden sollen. Der Vorschlag zum Bau der Boule-Bahn kam vom Heimat- und Verkehrsverein und wurde bereits in nichtöffentlicher Sitzung sehr kontrovers diskutiert. Jetzt brachte der Bürgermeister die Idee an die Öffentlichkeit, die verfolgen konnte, dass sich im Wesentlichen die Räte der "Eschelbronner Liste" gegen diese Pläne aussprachen.

So machte sich Jan Heuser Sorgen um die Pflege der Anlage, die vom Heimat- und Verkehrsverein bereits zugesichert wurde und "es sehe alles irgendwie unfertig aus", wie er es formulierte. Katharina Schranz vermisst ein langfristiges Konzept für die Anlage und stellt sich die Frage, wo das alles noch hinführen solle. Jürgen Oehmig befürchtet beim Betrieb einer solchen Anlage zusätzliche Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft und will keiner weiteren Maßnahme mehr zustimmen. In diesem Zusammenhang wurden selbst die vor kurzem frisch gesetzten Obstbäume in Frage gestellt, die von Bürgern und einigen Politikern aus der Region gestiftet wurden.

Zusammengefasst sehen sich die Gemeinderäte der größten Fraktion im Rathaus schlecht informiert und oftmals vor vollendete Tatsachen gestellt, was sie so nicht länger hinnehmen wollen. Daher ging bei ihnen, zumindest gedanklich, der Daumen in dieser Frage vorerst nach unten. Positiv sieht es dagegen Martin Schilling von den "Bürgern für Dorf und Umwelt", der es grundsätzlich begrüße, wenn ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. "Die Idee ist gut und passt in die Landschaft", so Schilling. Und auch Hermann Kasper von den "Freien Wählern" signalisierte seine Zustimmung zu diesem Projekt. Eine Abstimmung gab es allerdings noch nicht. Bis zur Sitzung im Juli sollen genaue Pläne vorgelegt und vom Heimat- und Verkehrsverein weitere Informationen eingeholt werden.