Reichartshausen. (rnz/rl) Die Helmstadter Straße muss wegen Sanierungsarbeiten von Montag bis Mittwoch, 17. bis 19. September vollgesperrt werden, teilte das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag mit.

In der Ortsdurchfahrt wurde an der Einmündung zur Kreisstraße K4191 in der vergangenen Woche eine Absenkung im Asphalt der Fahrbahn festgestellt, erklärt Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis. Nun werde die Fahrbahn auf fünf Metern halbseitig aufgegraben und die Entwässerungsleitungen überprüft. Es bestehe der Verdacht, dass hier eine Leitung beschädigt ist. Da unklar ist, wie groß der Hohlraum unter der Fahrbahn ist, müsse nun schnell gehandelt werden.

Die Verkehr soll in den drei Tagen innerörtlich über die Industriestraße umgeleitet werden.

Außerdem sollen am Dienstag und Mittwoch auch noch zwei Schadstellen auf der K4188 zwischen Reichartshausen und der Bundesstraße B292 saniert werden. Hierfür sei eine halbseitige Sperrung nötig. Der Verkehr werde per Ampel geregelt.