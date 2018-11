Sinsheim. (cbe) Seit Längerem wurde darüber diskutiert, seit dem heutigen Dienstag steht fest: Ab dem 1. Januar wird auch in Sinsheim der Stickstoffdioxid-Gehalt der Luft ermittelt. In der Steinsfurter sowie in der Zuzenhäuser Straße wird gemessen, teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am heutigen Dienstag mit. Der genaue Ort der Messstellen werde noch festgelegt. Die Stadtverwaltung war mit dem Wunsch nach Messungen an die LUBW herangetreten.

Zum Jahresbeginn wird noch in 38 weiteren Städten und Gemeinden gemessen, unter anderem in Wiesloch, Mannheim oder Offenau. Zunächst werde über einen Zeitraum von drei Monaten gemessen. Sei innerhalb dieser Zeit zu erwarten, dass die Grenzwerte überschritten werden, werde die Messung fortgesetzt, bis die Grenzwerte eingehalten werden, erklärte Tatjana Erkert von der LUBW auf RNZ-Nachfrage. Dazu bedürfe es dann eine Luftreinhalteplans, der Maßnahmen beinhalte, wie die Stichstoffdioxid-Belastung reduziert werden könne.

Stickstoffdioxid wird laut gängiger Meinung vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen. Die RNZ wird in den kommenden Tagen ausführlich über die anstehenden Messungen berichten.