Von Ines Schmiedl

Bad Rappenau. Respekt, Akzeptanz, Gleichstellung, Toleranz - diese vier Eigenschaften sind Guy Ramon wichtig. Der Kammersänger, der seit 1994 mit seinem langjährigen Lebensgefährten in Bad Rappenau wohnt, will sich nicht verstecken müssen. Und er will etwas bewegen, deshalb hat er jetzt die SPD-Arbeitsgemeinschaft "queer" gegründet.

Der Stadt- und Landkreis Heilbronn war bisher ein weißer Fleck auf der Landkarte der Arbeitsgemeinschaften, die sich speziell für die Rechte von Homo-, Trans- und Intersexuellen einsetzen. "Das will ich ändern", sagt der Gesanglehrer, der als Sprecher der neuen Gruppe fungiert und zugleich der stellvertretende Sprecher des SPD-queer-Landesvorstands ist.

"Leider ist es nötig", sagt der 58-Jährige, der seit vier Jahren SPD-Mitglied ist. Denn Homosexualität sei oft noch immer ein Tabuthema, zumindest auf dem Land. Sich nicht vor Nachbarn verstecken zu müssen, das sei wichtig. "Ich selbst habe das schon immer offen gelebt", so Ramon, der mit seinem Mann die erste gleichgeschlechtliche Trauung in Bad Rappenau vollzog.

Doch er kennt auch die andere Seite. Er ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und stammt aus einer christdemokratisch geprägten Familie. Bis 1969 war Homosexualität per Gesetz strafbar, erst im Jahre 1994 wurde der Paragraf 175 aus dem Strafgesetzbuch der Bundesrepublik gestrichen. "Mit 27 Jahren kam ich nach Pforzheim ans Stadttheater, erst hier habe ich Menschen wie mich getroffen", sagt Ramon, der damals auch seinen langjährigen Lebensgefährten kennenlernte. Seit 31 Jahren sind die beiden ein Paar. "Wir haben schon viele Ehen von Bekannten überlebt", lächelt der Sänger.

Akzeptiert und respektiert zu werden als Menschen, die ihr Leben leben, das sei ihnen wichtig. "Aber wir haben große Baustellen", so Ramon. Deshalb will er Mitstreiter finden und gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Wichtig sei es, Gesicht zu zeigen. Alle in der Gruppe "queer" wollen ihr Gesicht zeigen, wenngleich nicht alle homo- oder transsexuell sind. "Wir sind eine offene Gruppe, also auch für Heterosexuelle offen. Unsere Mitglieder sind zurzeit zwischen 16 und 58 Jahre alt." Acht Mitstreiter hat Ramon bereits.

Im kommenden Jahr soll ein Christopher-Street-Day in Heilbronn veranstaltet werden, der zu einer Art Festival der Kulturen werden soll. Was in Köln oder Stuttgart funktioniert, warum sollte man das in Heilbronn nicht hinbekommen? Außerdem soll im Juni 2019 eine große Aids-Gala in der Harmonie stattfinden, deren Erlös an die Aids-Hilfe geht. "Wenn sich eine Stadt zur Bundesgartenschau in all ihrer Vielfalt präsentieren will, dann zählen wir auch dazu", so Ramon selbstbewusst.

In diesem Jahr will die Gruppe eine "queere"-Filmnacht organisieren und den einen oder anderen Vortragsabend veranstalten. "Wir sind ein kleines Team und fangen erst einmal klein an", so Ramon. Was ihm für die Zukunft nötig erscheint, ist eine mobile Beratungsstelle, die nicht in der Kreisstadt ansässig ist, sondern durch alle Städte und Gemeinden im Landkreis tourt und informiert. Da alle aus der Gruppe beruflich gebunden sind, ist das ein Projekt, das einfach etwas Zeit braucht, denn es soll auf soliden Beinen stehen. Derzeit werden Ideen gesammelt, andere nehmen bereits Gestalt an.

Info: Die Arbeitsgruppe "queer" trifft sich regelmäßig und freut sich über Zuwachs. Informationen gibt es bei Guy Ramon, Telefon 0171 / 3725380.