Zahlreiche Polizisten waren nach dem Überfall auf die Reihener Sparkasse an den Tatort geeilt. An diesem 19. Oktober konnte der mutmaßliche Täter ins Elsass flüchten, drei Wochen später wurde er in Sinsheim festgenommen. Archiv-Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim-Reihen/Ittlingen. „Ich sitze am Wochenende zu Hause und warte, bis es wieder Montag ist. Ohne Geld kann man nicht viel machen.“ Diese Sätze stammen von jenem 24-Jährigen, der die Sparkassen-Filiale in Reihen und die Tankstelle in Ittlingen überfallen hat. Sein Anwalt Jörg Becker nannte angesichts dieser Äußerungen neben der wirtschaftlichen Not aufgrund von Schulden auch seine soziale Isolation als Motiv für die Überfälle. Die nächsten Jahre kann er allerdings ebenfalls wenig machen: Gestern wurde er vor dem Landgericht Heidelberg zu einer Gefängnisstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt.

Ursprünglich waren es drei Überfälle, die dem Sinsheimer vorgeworfen wurden. Nachdem er beim Prozessauftakt in der vergangenen Woche den Banküberfall im Oktober gestanden hatte, räumte er am Freitag auch den Überfall auf die Tankstelle in Ittlingen im September ein. Den Überfall auf die Raiffeisen-Tankstelle in Sinsheim im Januar 2018 bestritt er jedoch. Die Beweislage war aufgrund von undeutlichen Videoaufnahmen eher dünn, das Verfahren wurde deshalb vorübergehend eingestellt.

Jene Kassiererin, die damals überfallen worden war, trat als Nebenklägerin auf. Noch heute leidet sie stark unter den Folgen des Überfalls. Dass dieses Verfahren eingestellt wurde, bezeichnete sie gegenüber der RNZ als „Schlag ins Gesicht“. Für sie wäre es wichtig gewesen, dass die Angelegenheit einen Abschluss findet, dazu sei es nun nicht gekommen.

Dass der Täter die zwei Überfälle beging, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits einer besser bezahlten Arbeit nachgegangen war und von seinem Chef auch Hilfe bei der Bewältigung seiner finanziellen Schwierigkeiten angeboten bekommen hatte, legte Staatsanwalt Martin Grimm zu seinen Ungunsten aus. Er plädierte deshalb für eine Freiheitsstrafe von insgesamt siebeneinhalb Jahren.

Anwalt Jörg Becker betonte dagegen, dass sein Mandant keine Vorstrafen hat, sich nicht brutal verhielt und mit der Waffe – die Schreckschusspistole stellte sich im Nachhinein als ungeladen heraus – nie auf eine Person gezielt hatte. In seinem Plädoyer sprach er sich für fünf Jahre Haft aus.

„Wir wollen ihm nicht noch mehr Steine in den Weg legen, wie er es ohnehin schon selbst getan hat“, führte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff in seiner Urteilsbegründung aus. Frühestens nach zwei Dritteln der Zeit, also nach vier Jahren und vier Monaten, kann der Verurteilte aus dem Gefängnis entlassen werden. In dieser Zeit möchte er eine Ausbildung zum Elektriker machen. Der Chef der Sinsheimer Firma, bei der er zuletzt arbeitete, möchte ihn danach wieder beschäftigen.

Update: Freitag, 5. April 2019, 19.17 Uhr