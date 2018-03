Von Tim Kegel

Sinsheim. Einen Batzen Geld sind dem Rathaus und dem Gemeinderat die rund 300 Vereine im Stadtgebiet wert: Rund 1,4 Millionen Euro sind 2018 im städtischen Förderpool, für dessen Verteilung nun erstmals Richtlinien aufgestellt wurden. Die Planung hat Freunde, aber auch Kritiker. Das Wesentliche im Überblick:

In der Diskussion: "Bürokratischer Moloch" - so nannte Stadtrat Alexander Hertel von "Aktiv für Sinsheim" die Richtlinien. Tatsächlich ist die PDF-Datei auf der Stadt-Homepage ein 23-Seiten-Wälzer; das Antragsformular passt allerdings auf zwei groß bedruckte Seiten. Petra Schüle, Leiterin des für Vereinswesen zuständigen Kulturamts, sagt, es gehe um bestmögliche Gleichbehandlung. Bisher habe es in der Großen Kreisstadt "keine Richtlinien gegeben", lediglich einen "Uralt-Beschluss", den vor über 20 Jahren ein Schul-, Kultur- und Sportausschuss erwirkt habe. Bei der Entwicklung der Regeln mit dem Gemeinderat habe "Transparenz" eine große Rolle gespielt. Nun sei ein Modell gefunden, "mit dem alle leben können". Kritik kommt von Gruppen ohne Eintrag ins Vereinsregister, aus mancher Kirchengemeinde oder Vereinen, die nicht in Sinsheim sitzen, hier aber aktiv sind: Man leiste gesellschaftsrelevantes Ehrenamt und fühle sich als Verlierer der Reform, so der Tenor. Das Rathaus kann aber nach wie vor Einzelfalls- und Ermessensentscheidungen treffen und auch die Ortsvorsteher haben auf die Verteilung der Gelder Einfluss. Manche Vereine sehen auch ein Ungleichgewicht: Tatsächlich gibt es solche, die seit Jahren regelmäßig Fördergeld erhalten - und andere, die erst jetzt von einer Fördermöglichkeit profitieren. Nicht in die Vereinsförderungsrichtlinien fallen die Feuerwehren oder die städtischen Sporthallen. Hier fließen Gelder, die aus anderen Töpfen kommen.

Vereine ohne Registereintrag oder mit auswärtigem Sitz: Die Förderung wird grundsätzlich abgelehnt. Aktuelle Beispiele: Die "Adersbacher Musikanten" und der "Hasselbacher Frauenkreis" wollten städtische Räumlichkeiten für Proben und Treffen nutzen. Weil ihnen ein Eintrag im Vereinsregister oder die Gemeinnützigkeit fehlt, dürfen sie das künftig nicht kostenlos. Ähnlich ging es einer Ortsgruppe des "Pinscher und Schnauzer Clubs": Dessen Hauptsitz ist Köln, nicht Sinsheim. Anders das "Netzwerk Suchtvorbeugung" des Blauen Kreuzes Heidelberg, das in städtischen Räumen Beratungsgespräche anbietet: Wegen "besonderer Aufgabenstellung" will das Rathaus die Aktivitäten fördern.

Kirchliche Vereinigungen: Förderung ist an Jugendarbeit geknüpft, zumeist geht es um die Nutzung städtischer Räume. Die evangelische Kirchengemeinde Adersbach etwa wollte den Bürgersaal für überkonfessionelle Kinder- und Jugendarbeit nutzen; die Jungschar Hasselbach das Gemeinschaftshaus: Es wurde beschlossen, dass kirchliche Jugendarbeit auf Antrag kostenfrei städtische Räume nutzen darf - Entscheidungshoheit hat im Einzelfall Oberbürgermeister Jörg Albrecht, ähnlich wie bei nicht eingetragenen Vereinen. Über abgelehnte Anträge berät der Hauptausschuss im Gemeinderat. Raumkosten von kirchlichen Erwachsenengruppen können über die "Förderung besonderer örtlicher, kultureller, sozialer und kirchlicher Zwecke in der Kernstadt und den Stadtteilen" gefördert wer-den. Solche Anträge gibt es in Adersbach, Hilsbach und Weiler.

Zuschüsse zu vereinseigenen Anlagen: Der Verein Alte Synagoge Steinsfurt zum Beispiel, aber auch die Sinsheimer Kaninchen- und Geflügelzüchter, der Modellflugverein, der Tanzsportclub Rot-Gold und die Verkehrswacht wollen Fördergeld von der Stadt. Ab sofort kann ein Pauschalbetrag von 300 Euro beantragt werden. Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten bekommen sämtliche Tennisvereine, 345 Euro pro Tennisplatz. Fußballklubs erhalten 700 Euro pro Spielfeld; Schützenvereine je nach Größe zwischen 230 und 690 Euro, um ihre Schießanlagen in Schuss zu halten.

Deutsches Rotes Kreuz: Die Fördersumme hängt davon ab, ob ein Fahrzeug unterhalten werden muss und ob es aktive Mitglieder und Helfer-vor-Ort-Gruppen gibt. Trifft alles zu, liegt der Zuschuss bei 700 Euro pro Jahr. Ist kein Fahrzeug im Einsatz, gibt es 500 Euro. Sind aktive Mitglieder im Ort beziehungsweise Ersthelfer, so gibt es 100 Euro, wie Petra Schüle erläutert.

Sonderzuschüsse: Eine Zusatzförderung ist möglich, das zeigt die Laufabteilung des SV Rohrbach, die jährlich den 1000 Teilnehmer starken Kraichgau-Lauf veranstaltet. Die beantragten 500 Euro Zuschuss wurden gewährt. Auch Ortsgruppen der Arbeiterwohlfahrt, Landfrauen- und Umweltschutzgruppen erhalten Förderungen, ohne Eintrag im Vereinsregister.

Besondere örtliche Gegebenheiten: Spielen im Regelwerk eine Rolle. Im kleinen Hasselbach, schilderte dessen Ortsvorsteherin Theresia Bauer, spiele der Frauenkreis eine große Rolle, der aber kein eingetragener Verein ist. Eine Bezuschussung wäre aber trotzdem möglich - deklariert als "Förderung besonderer örtlicher kultureller, sozialer und kirchlicher Zwecke": Hierfür hat man ein Modell entworfen, das für jeden Ortsteil und auch die Kernstadt 1,30 Euro pro Einwohner vorsieht. In kleinen Orten wie Adersbach, Hasselbach und Ehr-städt gibt es 500 Euro Sockelbetrag. Die Ortsvorsteher verteilen die Fördermittel.

Jugend ist wichtig: Jugendförderung zieht sich wie ein roter Faden durch die Richtlinien: So sind städtische Räumlichkeiten und Sportanlagen für die Jugendarbeit eingetragener Vereine kostenfrei. Kooperationen mit Schulen oder Kindergärten können mit bis zu 200 Euro pro Schuljahr gefördert werden, wenn nicht schon andere Förderungen fließen. Außerdem erhalten Vereine für aktive Mitglieder unter 18 Jahren zehn Euro pro Person.

Städtische Räumlichkeiten: Nutzung erfolgt "im Rahmen der Ressourcen", ein Rechtsanspruch besteht nicht. In der Regel zahlen Vereine zehn Prozent des festgelegten Nutzungsbetrags, 90 Prozent übernimmt die Stadt. Ausgenommen sind kirchliche eingetragene Vereine. Museumsvereine wie die Pomazer Heimatstube in Waldangelloch, das Lerchennest in Steinsfurt oder die Hoffenheimer Heimat- und Museumsvereine können Stadt-Immobilien kostenfrei nutzen; in der Regel erfolgt die Übernahme der Nebenkosten.

Stadt-/Elsenzhalle/Mehrzweckhallen: Zwei Mal im Jahr für Vereine mietfrei, nur Nebenkosten werden fällig. Kinder- und Jugendveranstaltungen - sofern nicht kommerziell - sind miet- und nebenkostenfrei, genauso Seniorennachmittage. Es gibt zahlreiche Einzelfallentscheidungen, etwa bei Veranstaltungen von "herausragender überregionaler Bedeutung".

Weitere Fördermöglichkeiten umfassen die Nutzung des Hallenbads, die Sportanlagen, aber auch Vereinsjubiläen sowie Ehrungen und Veröffentlichungen in städtischen Werbemedien. Auch die Ehrungsabende der Stadt für Ehrenamtliche und Sportler werden als Vereinsförderung verbucht.

Grundsätze der Förderung: Stichtag für Anträge ist jeweils der 31. Mai. Vereinsförderung ist eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt "und nur im Rahmen der Mittel im Haushaltsplan" möglich. Eine bewilligte Förderung begründet keinen Rechtsanspruch. Ein Missbrauch der Fördermittel, etwa für andere als die vorgesehenen Zwecke, kann "bis zum Ausschluss des Vereins von künftigen Fördermöglichkeiten führen". Vereine gelten als solche ab sieben Mitgliedern aufwärts. Bei einer Förderung müssen "Leistungen für die örtliche Gemeinschaft erbracht" werden. Die Teilnahme an mindestens einer städtischen Veranstaltung pro Jahr - von Kerwe bis Volkstrauertag - ist eine weitere Voraussetzung.