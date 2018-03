Von Christian Beck

Sinsheim. Die Steuererklärung auszufüllen, gehört bei den meisten Menschen nicht gerade zum liebsten Hobby. Dementsprechend reserviert steht mancher den Mitarbeitern des Finanzamts gegenüber. Doch das Sinsheimer Finanzamt scheint zumindest einiges richtig zu machen: Geht es um die Kundenfreundlichkeit, rangiert das Amt auf Platz 1 in ganz Baden-Württemberg und deutschlandweit auf Platz 2. Dies geht aus einer Abstimmung auf dem Onlineportal Steuertipps.de hervor. Mehr als 10.000 Nutzer haben dort im vergangenen Jahr ihr Finanzamt in Sachen Freundlichkeit, Geschwindigkeit und Erreichbarkeit bewertet.

"Das freut mich unheimlich", berichtet Amtsleiter Dieter Weißhardt auf RNZ-Nachfrage. Er bezeichnet das Abstimmungsergebnis als "Ernte für unsere Bemühungen". Denn davon gebe es durchaus ein paar: Zum einen die Telefonzentrale, die nicht mit Telefonistinnen, sondern mit Steuerfachkräften besetzt sei. Diese könnten Fragen sofort beantworten, so dass der Steuerzahler nicht zum Sachbearbeiter verbunden werden müsse. "Denn der soll möglichst ungestört arbeiten", findet Weißhardt. Nur so könnten die zahlreichen Steuererklärungen schnell abgearbeitet werden.

Genau dies ist ein weiteres Ziel: In Sinsheim gehe der Steuerbescheid nach drei bis vier Wochen raus, berichtet der Amtsleiter. In anderen Finanzämtern dauere es zum Teil deutlich länger. "Bei uns herrscht Sportsgeist", erzählt Weißhardt. Bei der Erledigungsstatistik sei man deshalb ebenfalls ganz weit vorne.

Vielen Steuerzahlern ist aber so manches nicht klar - zum Beispiel, wie die Erklärung am Computer ausgefüllt werden soll. Hier hilft EDV-Hauptsachgebietsleiter Willi Schuster auch mal ganz direkt: Auf seinem Heimweg schaut er bei manchem persönlich vorbei und beseitigt so Unklarheiten direkt am heimischen PC.

Damit andere Unklarheiten erst gar nicht entstehen, bietet das Finanzamt immer wieder Informationsveranstaltungen an. So beispielsweise zum Thema Vereine und Finanzen. Oder speziell für Besitzer von Fotovoltaikanlagen. Denn diese müssen ihre Steuererklärung künftig auf jeden Fall mit dem so genannten Elster-Programm, also elektronisch, abgeben. Wie das geht, wird am Mittwoch, 28. März, ab 19 Uhr im Finanzamt erklärt. Sowohl zum heimischen Service als auch für Infoveranstaltung erhielten die Mitarbeiter des Finanzamts viel positive Rückmeldung, berichtet Weißhardt.

Doch auch im täglichen Kontakt lässt sich vieles falsch machen. Und eben auch vieles richtig: Circa 200 Anrufe gehen beim Amt täglich ein, hinzu kommen rund 100 persönliche Anfragen. "Manche sind schon recht aufgebracht", erzählt Birgit Holzwarth, die auch im Kundenservice tätig ist. Das Patentrezept ist einfach: "Verständnis zeigen und immer freundlich bleiben", berichtet ihre Kollegin Martina Jenne. "Ganz selten werden die Leute auch mal beleidigend. Aber in 99 Prozent der Fälle schaffen wir es, sie wieder runterzubringen", erklärt Weißhardt.