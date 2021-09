Sinsheim-Hilsbach/Epfenbach. (abc/jou) Sie schießen derzeit nur so aus der Erde: die Sonnenblumen. Unsere Leserinnen und Leser schicken uns immer wieder Bilder ihrer Prachtexemplare. Manche kommen sogar in der Redaktion vorbei, um die Fotos persönlich abzugeben.

Eine von ihnen ist Christel Bender aus Epfenbach. Sie hat in ihrem Garten auch eine der großen Sonnenblumen. Neugierig war sie dann doch, wie hoch das Pflänzlein nun wirklich ist. Also hat sie den Meterstab herausgeholt und nachgemessen. Stolze 4,20 Meter hoch ist die größte ihrer rund 20 Sonnenblumen. Nicht alle seien so hoch, "aber die meisten."

Mit Meterstab und Hund misst Christel Bender ihre riesige Sonnenblume. Foto: privat

Über vier Meter hoch seien sie fast alle, erzählt Bender. Und enorm schwer seien sie. Das ist ihr aufgefallen, als kürzlich einige ihrer Blumen vom Regen umgeknickt wurden. Sie konnte sie fast nicht aufheben. Das viele Wasser in diesem Sommer ist wohl daran schuld. Dass sie so groß wurden liege ebenfalls am Regen, ist sie sich sicher. Denn ihr Geheimrezept für dieses Wachstum ist ein einfaches. "Ich habe sie einfach in Ruhe gelassen", sagt sie. Mit so einer Größe hat die Epfenbacherin allerdings nicht gerechnet.

Dünger oder doch nicht?

Auf der Packung sei gestanden, die Pflanzen würden knapp 50 Zentimeter groß. Das sei genau richtig gewesen als Lückenfüller im Garten. Bender möchte ihre Blumen nun für die Bienen als Futterstelle nutzen.

Und auch in Sinsheim-Hilsbach sprießen die gelben Sonnenanbeter. Vier stattliche Exemplare davon bringen derzeit Christa Riddinger zum Strahlen. "Ich habe schon öfter versucht welche zu ziehen, aber es hat nie geklappt, weil die Schnecken sie immer wieder abgefressen haben. Jetzt habe ich aber besser aufgepasst und seit dem Stecken im April die Schnecken abgelesen", beschreibt die Vorsitzende des örtlichen Landfrauenvereins der RNZ ihre persönliche Corona-Pflanzstrategie. Etwas Naturdünger sowie der viele Regen der zurückliegenden Tage und Wochen dürften ebenfalls den Ausschlag dafür gegeben haben, dass die Gewächse mittlerweile rund vier Meter hoch sind. Bald ist Erntezeit, wobei Familie Riddinger die Kerne als Winterfutter für heimische Vögel verwenden will.

Der Rest kommt in die Biotonne und wird wohl irgendwann auch als Dünger enden – damit dann wieder neue Sonnenblumen wachsen können.