Sinsheim. (tk) "Kontakt- und Anlaufstellen, die weiterhelfen" steht auf dem Deckblatt. Eine Broschüre, in der das Amt für Bildung, Familie und Soziales Angebote für junge Eltern im Stadtgebiet zusammengefasst hat, lag in den Gästereihen der jüngsten Gemeinderatssitzung aus. Darin zu finden sind Verweise auf eigene familienspezifische Dienstleistungen, wie etwa die des Bürgerbüros, der Abteilung für Bildung und Betreuung aber auch des Standesamts und der Integrationsbeauftragten. Ein Bündel, das von Vaterschaftsanerkennung über Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe bis hin zu Elterngeldantrag und Deutsch-Auffrischungskursen reicht.

Bezugsquellen für günstige Secondhand-Kleidung sind ebenfalls gelistet, wie etwa der Kleiderladen des Roten Kreuzes im Quellbergweg. Allerdings findet sich darin auch der Eine-Welt-Laden des Diakonischen Werks, der kürzlich geschlossen wurde. Soforthilfeeinrichtungen in Notsituationen, wie etwa bei Krankheit, Ansprechpartner in der Haushalts- und Betriebshilfe sind in dem Faltblatt aufgeführt, außerdem die verschiedenen Angebote am Kreiskrankenhaus Sinsheim, wie etwa die Elternschule.

Auch eine Hebammenpraxis ist gelistet. Kontakte zu Beratungsstellen mit und ohne konfessionellem Hintergrund werden vermittelt, wie etwa zu Caritas und Diakonie, der psychologischen Erziehungs- und Lebensberatung des evangelischen Kirchenbezirks Kraichgau oder zum Verein Kinderbunt, der sowohl Eltern als auch Fachkräfte unter anderem zu den Themen Schreibaby und Schlaf berät.

Auch sonderpädagogische Beratungsstellen, wie etwa die Frühförderstelle der Steinsbergschule, die sich um Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen bei Kindern kümmert, sind aufgeführt; die Carl-Orff-Schule mit deren Schwerpunktthema Sprachentwicklung sowie die Schule am Michaelsberg zum Schwerpunktthema der sozial-emotionalen Entwicklung.

Notfall- und Seelsorgenummern wie der Giftnotruf und Apothekennotdienst, die klassische Telefonseelsorge sowie Kummernummern für Eltern und Jugendliche und Hilfstelefone für Schwangere und bei häuslicher Gewalt sind in dem Heft aufgeführt. Es handle sich bei dem Flyer um "eine erste Orientierung", die aufgeführten Angebote sind nicht abschließend.

Info: Weiterführende Informationen und Auskünfte, etwa über das Angebot von Vereinen und Kirchen, sind auch unter Telefon 07261 / 404 171 zu erhalten sowie auf der Homepage der Stadt Sinsheim unter der Rubrik "Bildung und Soziales/Beratung und Hilfsangebote".