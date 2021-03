Früh ins Bett. An einem lauschigen Plätzchen, das auf andere Gedanken bringt. So soll guter Schlaf funktionieren. Symbolfoto: C. Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Früher sang die Mutter ein Schlaflied und alles war gut. Doch funktioniert das auch heute noch? Viele Menschen wälzen sich nachts von einer Seite auf die andere und können nur davon träumen, endlich wegzudämmern, erst am nächsten Morgen wieder erholt aufzuwachen. Manche sprechen gar von einer weiteren "Pandemie", nämlich jener, die sich "Schlafstörung" nennt.

So wie Thomas S. aus Sinsheim; sein Name ist bekannt und wurde geändert. Durch den Schichtdienst bei der Polizei war seine Nachtruhe empfindlich gestört. Die Unregelmäßigkeiten seiner Arbeitszeiten machten dem 28-Jährigen schwer zu schaffen, und das Einschlafen klappte nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Der Schichtdienst warf seinen Tag-Nacht-Rhythmus völlig aus der Bahn. Er suchte nach Lösungen – für ihn als passend stellte sich eine gesundheitliche Beratung heraus in Form eines Internet-Seminars. In Sinsheim bietet Harry Richter solche Webinare an; der Gesundheitscoach lebt und arbeitet in Steinsfurt. Seit der Polizeibeamte Richters Tipps befolgt, hätten sich die Ein- und Durchschlafqualität stetig verbessert.

Thomas S. hat erkannt, dass es für seine Nachtruhe entscheidend ist, mindestens eine Stunde vor dem Zubettgehen keine elektronischen Geräte mehr zu benutzen. Deren Blaulicht könne das Schlafhormon Melatonin unterdrücken. Aus dem Schlafzimmer hat er das Handy verbannt. "Auch ein Fernseher hat dort nichts zu suchen", findet Thomas S. Auch tagsüber versuche er, Smartphone und Tablet etwas weniger häufig in die Hand zu nehmen. Die Geräte hat er in der Farbgebung so eingestellt, dass das kalte Blaulicht reduziert wird.

Wichtig sei zudem, zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen möglichst auf den "guten Tropfen" zu verzichten: "Man merkt wirklich, dass man unruhiger einschläft, wenn man Alkohol getrunken hat", sagt S. Zusätzlich behilft er sich mit Magnesium-Pulver und Vitamin B12. Das Magnesium soll Nerven und Muskeln entspannen, das Vitamin das Schlafhormon befördern. "Ich fühle mich jetzt viel fitter", bekräftigt der Polizeibeamte. Auch solle man sich nicht scheuen, gelegentlich früher ins Bett zu gehen und auch am Wochenende früh aufzustehen. Dass es gut sei, sonntags auszuschlafen, hält er inzwischen für einen Trugschluss. "Das bringt den Rhythmus völlig durcheinander." Sein ganz spezieller Tipp: "Ein gutes Kopfkissen".

Apothekerin Carola Büschel von der Bahnhof-Apotheke hat die Erfahrung gemacht, dass pflanzliche und homöopathische unterstützende Mittel, die die Entspannung fördern und dabei helfen sollen, das Kopfkino auszuschalten, deutlich auf dem Vormarsch sind: "Denn die psychischen Belastungen nehmen zu", ist sie überzeugt. Noch vor etwa 20 Jahren hätten es Apotheker viel häufiger mit ärztlichen Verordnungen für Schlafmedikamente zu tun gehabt. "Da hat man sehr dazu gelernt", findet die Apothekerin. Zudem gehe der Trend in Richtung der Präparate, die das Schlafhormon Melatonin enthalten, die inzwischen frei verkäuflich sind. Eine Mehrheit in der Wissenschaft hält die Präparate für unbedenklich. Zudem hat Büschel festgestellt, dass das Thema der psychischen Gesundheit "mehr und mehr enttabuisiert" werde.

Mit solchen und ähnlichen Tipps rät Richter, auf die "Schlaf-Hygiene" zu achten: Die Temperatur im Schlafzimmer sollte bei maximal 18 Grad Celsius liegen. Im Zimmer sollten keine Geräte sein, die mit Arbeit in Verbindung stehen. Beim Zubettgehen sei die innere Uhr zu berücksichtigen, die individuell sei.

Cornelia A. geht in der Regel spät ins Bett und kommt mit weniger als acht Stunden Schlaf pro Nacht aus. Doch vor wenigen Monaten merkte sie: "Ich konnte nicht mehr richtig einschlafen." Keiner der gängigen Tipps der Psychologen wollte helfen, weder der Rat, die Dinge, die durch den Kopf geistern, aufzuschreiben, noch die "Progressive Muskelentspannung" nach Jacobsen. "Damit habe ich mich nur noch mehr auf meinen Körper konzentriert", sagt die 56-Jährige. Sie behalf sich dann mit einer mentalen Brücke und sagte sich: "Jetzt kann ich die Dinge nicht lösen, aber gleich morgen früh kümmere ich mich darum." Den Druck, wenn etwa ein wichtiges Geschäftsmeeting ansteht, nimmt sie sich, indem sie sagt: "Was ist das Schlimmstmögliche, was mir in dieser Sache passieren könnte?" Da die Konsequenz meist nicht nur schlecht sei, nehme das den sorgenvollen Gedanken meist die Spitze. Hilfreich sei ihr auch gewesen, sich eine Beschäftigung zu suchen, die den Fokus "auf eine ganz andere Geschichte lenkt" – etwa eine Handarbeit wie Stricken. "Was mir auch sehr hilft: ein Stück Schokolade essen."

Gabriela Paun aus Hoffenheim schaffte manchmal nur wenige Stunden Schlaf pro Nacht, wollte aber nicht auf Tabletten zurückgreifen. Der 44-Jährigen hätten Schlaftipps dabei geholfen, biochemische Prozesse besser zu verstehen, mit denen der Körper den Schlaf- und Wachzustand steuert. Paun hat zwei Kinder, die während der Pandemie ebenfalls Schlafprobleme entwickelt haben: "Mein Sohn sitzt wegen des Homeschoolings oft am Laptop und kann dann abends nicht abschalten", schildert sie. Die Kinder litten unter dem Druck und darunter, sich nicht mit anderen Kindern austauschen zu können. Paun hat sich nun intensiv mit der Schlaf-Hygiene befasst: "Denn mir ist es wichtig, zu wissen, wie ich den Kindern helfen kann."

Info: Das nächste kostenlose Webinar mit Harry Richter findet am 29. März, 19 Uhr, statt. Anmeldungen unter harry.richter@just-be-relaxed.de