Sinsheim. (abc) Als im März das Corona-Virus langsam aber sicher den Weg nach Deutschland fand, hatten Baumärkte wie die Hornbach-Filiale in der Dührener Straße Hochkonjunktur. Neben Apotheken und Drogerien zählten sie nämlich zu den wenigen Anbietern von Atemschutzmasken. Doch nicht nur deshalb hatte und hat man dort regen Zulauf.

Der Sinsheimer Bau- und Gartenmarkt war während des Lockdowns nicht von einer Schließung betroffen, sagt Marktmanager Marco Klein. Einschränkungen für Kunden und Konzern gab es aber trotzdem: "Ein Drittel unserer Märkte war zeitweise geschlossen, und an den geöffneten Standorten konnte nur eine gewisse Zahl von Kunden hereingelassen werden", erläutert Klein. Der Bilanz habe die Corona-Pandemie aber bislang wohl eher nicht geschadet, glaubt der Filialchef: Im weiteren Verlauf des Frühjahrsquartals habe sich gezeigt, dass die corona-bedingten Umsatzeinbußen dank der hohen Umsätze in den geöffneten und wiedereröffneten Baumärkten, den Onlineshops sowie den Baustoffhandelsniederlassungen "mehr und mehr überkompensiert" würden. Ähnliches ist einer Mitteilung des Konzerns vom 18. Mai zu entnehmen.

"Das klassischerweise starke Frühjahrsgeschäft, die Zeit, in der es die Menschen nach dem Winter nach draußen zieht und viele ihren Balkon oder Garten auf Vordermann bringen, war in diesem Jahr noch etwas stärker als in den Vorjahren. Neben den Gartenklassikern wie Erden, Düngern und Pflanzen standen bei vielen Kundinnen und Kunden auch die Artikel der Gartenfreizeit, also beispielsweise Grills und Pools, auf dem Einkaufszettel", erklärt Klein diesen Umstand.

Frühjahrsgeschäft war stärker als sonst

Dabei würden selbstverständlich alle Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten: "Noch vor Inkrafttreten der vielen Verordnungen haben wir vielfältige Schutz- und Hygienemaßnahmen umgesetzt – sowohl zum Schutz des Personals, als auch der Kundschaft. Hierzu gehören beispielsweise Abstandsregelungen an der Kasse oder den Beratungsinseln sowie Scheiben an entsprechenden Kontaktpunkten", erklärt der Marktmanager. Hierfür musste teilweise der Zutritt zum Markt mithilfe externen Sicherheitspersonals reguliert werden, auch mobile Kassen und Sonderkassen im Gartencenter sowie "Drive-In" waren im Einsatz. Während des Lockdowns war der Zuschnittservice nur eingeschränkt nutzbar. "Auch um Schlangen an der entsprechenden Theke zu vermeiden, haben wir das nur online angeboten, unsere Kunden konnten die fertig zugeschnittene Ware dann im Markt abholen", sagt Klein.

Mittlerweile laufe der Betrieb aber wieder weitestgehend normal, die Kundschaft habe sich den corona-bedingten Veränderungen angepasst. "Jeder ist geschützt, kann sich einsprühen. Es wird auch geschaut, dass nicht zu viele Leute in einem Pulk sind", sagt die Sinsheimerin Irmgard Sajok über die Einkaufssituation vor Ort. Sie war samt Ehemann in den Baumarkt gekommen, um Topfpflanzen und mobile Klimageräte anzuschauen. Klaus Mielke aus Kirchardt-Berwangen war stattdessen alleine unterwegs und suchte Material für den Umbau einer 180 Jahre alten Scheune: "Ich bin praktisch wöchentlich hier und habe die Entwicklung seit dem Beginn der Corona-Pandemie daher gut verfolgen können. Am Anfang gab es große Absperrzäune, die aber jetzt nicht mehr notwendig sind. Mittlerweile ist vieles entschärft, aber ich habe trotzdem weiterhin ein gutes Gefühl", berichtet er.

Neben Desinfektionsstationen am Eingang und im Markt schließen diese auch die Maskenpflicht mit ein. Allerdings muss niemand, der den Mund-Nasen-Schutz zu Hause vergessen hat, befürchten, nicht eingelassen werden: Der Markt hält kostenlose Einwegmasken für seine Kunden bereit.