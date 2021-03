Physiotherapie und Osteopathie für Pferde, Hunde und Katzen bietet Ronja Hohlweck in ihrer Sinsheimer Praxis an. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Sinsheim. Verspannungen, Schonhaltungen oder Arthrose: Wenn die Muskulatur oder die Gelenke schmerzen, kann ein Besuch beim Physiotherapeuten oder beim Osteopathen helfen, die Schmerzen zu lindern und wieder beweglicher zu werden. Was für den Menschen selbstverständlich ist, wird zunehmend auch ein Thema für Pferd, Hund oder Katze. Wer seinem "Liebling" ein schmerzfreies Leben ermöglichen möchte, geht zur "Tier-Aktivtherapie". Ronja Hohlweck bietet seit vergangenem Jahr spezielle Physiotherapie und Osteopathie für Tiere in ihrer Praxis in Sinsheim an.

"Ich bin mit Tieren aufgewachsen und habe selbst schon immer ein Pferd und einen Hund", erzählt die 23-jährige Tierfreundin. Nach dem Abitur arbeitete sie zielstrebig darauf hin, die Liebe zu den Tieren zu ihrem Beruf zu machen. Weil das Berufsbild der Tier-Therapeutin noch nicht geschützt ist, war es ihr besonders wichtig, den Beruf grundlegend zu erlernen. Nach einem Praktikum bei einer Tierpsychologin schloss Hohlweck nach drei Jahren ihre Ausbildung zur Tier-Physiotherapeutin an einer staatlich anerkannten Einrichtung ab. Anschließend folgte die Ausbildung zur Tier-Osteopathin. Nebenbei bildete sie sich mit "Kinesio-Taping fürs Pferd" weiter und erwarb als langjährige Kraftsportlerin auch den Fitness-Trainerschein im Humanbereich.

"Der ganzheitliche Ansatz der alternativen Tiermedizin ist mir sehr wichtig", betont die junge Selbstständige. Hunde oder Katzen kommen mit ihren Besitzern zu ihr in die Praxis, bei Pferden macht sie im Außendienst "Stallbesuche". Hat ein Pferd zum Beispiel Probleme am Rücken, schaut Hohlweck sich zuerst das ganze Pferd an, untersucht es mit bestimmten Handgriffen und legt dann eine speziell ausgerichtete Therapie fest. So erstellt sie spezielle Trainingspläne für ihre tierischen Patienten. "Tiere müssen sich bewegen, um gesund zu sein", findet die Gesundheitsexpertin. "Die Therapie ist aber immer nur so gut, wie der Besitzer des Tieres mitmacht", hat sie festgestellt.

Das tierische Gesundheitsangebot erfreut sich immer stärkerer Nachfrage. Persönliche Empfehlungen oder die enge Zusammenarbeit mit einer Tierheilpraktikerin verschaffen ihr immer wieder neue Kunden. Auch die Tierärzte der Region empfehlen ihren Patienten immer öfter den ergänzenden Besuch der Physiotherapie oder Osteopathie für Tiere. In der Regel zahlt der Tierhalter die Behandlungskosten selbst. 80 Euro kostet die Stunde Physiotherapie fürs Pferd, 50 Euro für den Hund. "Manche Hunde sind versichert und bekommen die Kosten für eine notwendige Physiotherapie nach einer Operation erstattet", weiß Hohlweck.

Sie kommuniziert nicht nur mit ihren tierischen Patienten, sondern auch mit deren Besitzern. "Mir ist es wichtig, dass die Tierhalter verstehen, was hinter der Osteopathie steckt", sagt die Tiertherapeutin. Die inneren Organe mitzubehandeln, den Fokus auf den Schädel zu legen und den Körper als eine Einheit und ein funktionierendes System anzusehen, ist ihr ein besonderes Anliegen. "Am Anfang einer Behandlung ist es wichtig, die Ursache für das Problem herauszufinden und nicht nur die Symptome zu behandeln. Ich schaue mir das ganze Tier an: Ernährung, Medikamentengabe, Darmgesundheit, Psyche, die Beziehung des Tieres zum Besitzer", verrät Hohlweck. Auch die Körpersprache des Tieres signalisiere ihr viel.

Die Corona-Pandemie ist im Bereich der Tiertherapie übrigens kein Problem. Ohnehin finden viele Behandlungen an der frischen Luft statt. "Es ist medizinisch notwendig, dass die Tiere betreut werden. Deshalb darf ich unter Berücksichtigung der bestehenden Abstands- und Hygieneregeln ganz normal arbeiten", erklärt Hohlweck. "Rund um die Uhr beschäftige ich mich mit Tieren", sagt die Therapeutin. Auf die Frage, was eine gute Tier-Therapeutin mitbringen muss, antwortet sie: "Ein gutes Bauchgefühl und jahrelange Erfahrung mit Tieren."

Info: Tierhalter können bei Bedarf unter Telefon 0173 / 2069311 einen Behandlungstermin vereinbaren. Weitere Informationen im Internet unter www.ronja-hohlweck.de