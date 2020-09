Von Julian Buchner

Sinsheim. "Allgemeine Verkehrskontrolle", sprach es hunderte Male aus den Mündern der Beamten. Oftmals gefolgt vom Alkoholtest oder einem Lichtcheck. Blinker links, Blinker rechts, Fernlicht, Abblendlicht. "Ich hab’ keine Ahnung wo das Abblendlicht ist", schaut eine Autofahrerin verdutzt über das Lenkrad zum Polizeibeamten. Verständnisvoll nickt er, greift ein und tatsächlich: Das Abblendlicht funktioniert.

Solche Szenen gab es am Freitag immer wieder. Mitunter sorgten sie für Kurzweil bei den 20 eingesetzten Polizeibeamten des Reviers Sinsheim. Im Rahmen des landesweiten Sicherheitstages fanden unter anderem in der Neulandstraße Verkehrskontrollen statt. Im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Mannheim waren 435 Beamte auf den Straßen. Die Kontrollen wurden im gesamten Rhein-Neckar-Kreis sowie in den Stadtkreisen Heidelberg und Mannheim ausgetragen.

#Sicherheitstag2020

Verkehrskontrollen in der Sinsheimer Neulandstraße:

Egal, ob Autofahren noch Neuland für Euch ist oder Ihr schon "alte Hasen" hinterm Steuer seid, die Verkehrsregeln solltet Ihr kennen & beachten.

Ob sonst oder heute am #Sicherheitstag2020, wir achten drauf pic.twitter.com/Lad7aY5itc — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) September 25, 2020

"Das Augenmerk liegt beim Sicherheitstag nicht nur auf dem Verkehr sondern auch auf der Gaststätten, Friseurgeschäften oder Shisha-Bars", sagt Polizei-Vizepräsident Siegfried Kollmar in der Neulandstraße. Auch die zurzeit berüchtigte Bahnhofsgegend werde kontrolliert. Kollmar nimmt Bezug zu jüngsten Körperverletzungen und Einbruchsdelikten, die sich in Sinsheim abspielten. Am Sicherheitstag wurde mithilfe von Zivilbeamten, Fuß- und Fahrradstreifen kontrolliert. Unterstützt wurden die Beamten vom Landeskriminalamt und dem Polizeipräsidium Einsatz. Auch Kontrollen auf die Einhaltung der Hygieneverordnung in öffentlichen Verkehrsmitteln fanden statt.

Das war zu viel: Dem geschulten Beamtenauge fiel es sofort auf. Ein 7,5-Tonner, randvoll beladen mit Schotter, fuhr Richtung Kontrollstelle. In Polizeibegleitung wurde der Landschaftsgärtner zur nächstgelegenen Waage eskortiert. "Heraus kam eine Überladung von 42 Prozent", sagte ein Polizist. Ein Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld sollen jetzt folgen.

Der Kontrollpunkt vor der früheren Messe in der Neulandstraße: Hier nahmen Polizeibeamte den Verkehr ins Visier. Oberbürgermeister Jörg Albrecht (kleines Bild) besucht derlei Kontrollen regelmäßig. Fotos: Julian Buchner

Am Nachmittag kam auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht in die Neulandstraße. Er dankte den Ordnungskräften für ihren tatkräftigen Einsatz. "Die Präsenz ist wichtig und soll in der Folge das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken", erklärte Albrecht. Man sei im regen Austausch, auch was die innerstädtischen Probleme angehe.

Für einen Freitagnachmittag war gefühlt doch recht wenig los: Die Kontrollbeamten hatten zeitweise Leerlauf. Ob es daran lag, dass sich die Aktion in den soziale Netzwerken wie ein Lauffeuer verbreitete, wollte Polizei-Pressesprecher Dennis Häfner nicht bestätigen. Es herrschte reger Verkehr in der üblicherweise stark frequentierten Straße und man erhoffte sich zusätzlichen Zulauf durch den Feierabend- und Wochenendverkehr. Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass der Standort rund um die Messe ein guter Kontrollpunkt sei. Anders als bei Kontrollen im Stadtgebiet verursache man hier nicht gleich einen Verkehrskollaps. Eine autobahnnahe Strecke, bei der auch mal ein gesuchter Straftäter ins Netz gehen könne.

Auch der einsetzende Regenschauer vertrieb die Beamten nicht. Unerschütterlich harrten sie mit der Kelle in der Hand dem Herbstwetter. Unter der Heckklappe des Polizeibusses versammelten sich Beamten – Zeit für einen Austausch: Nach zwei Stunden hatten sie 30 Fahrzeuge kontrolliert. In fünf Fällen wurde ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzt, drei Mal wurde ohne Gurt gefahren, und ein Autofahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Für Pressesprecher Häfner ein gutes Zwischenergebnis. "Es bestätigt die Notwendigkeit des Sicherheitstages über die hier üblichen Kontrollen hinaus."

Auf 24 Stunden war der Kontrolltag ausgelegt. Abhängig von der Anzahl der Verstöße wurde das Personalaufgebot herabgestockt oder verstärkt. Auftakt für ein arbeitsreiches Wochenende bei den Ordnungshütern, vom Klima-Streik über die "Querdenker" am Freitag, bis hin zum Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim am Sonntag.