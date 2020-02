Sinsheim-Weiler. (jubu) Lichterloh schlugen die Flammen in den Nachthimmel - die Feuerwehr war jedoch schnell zur Stelle und konnte letztlich Schlimmeres verhindern: Gegen 3.50 Uhr am Donnerstag waren bei der Rettungsleitstelle Notrufe zu einer brennenden Scheune neben der Landesstraße L550 zwischen Sinsheim und Weiler eingegangen. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte aus Weiler stellte sich schnell heraus, dass es sich lediglich um eine brennende Gartenhütte in der Spervogelstraße handelte", so Michael Hess, Gesamtkommandant der Sinsheimer Feuerwehr vor Ort.

Die Ermittler gehen davon aus, dass am Mittwochabend "unachtsam entsorgte, heiße Asche" des 60-jährigen Hausbewohners in einem mit Baumschnitt-Resten gefüllten Mülleimer das Feuer ausgelöst hatte.

Die Floriansjünger brachten das Feuer im Unterstand mit gelagertem Gartenmaterial und Holz schnell unter Kontrolle. "Der Brand hatte sich vorher offenbar gut ausbreiten können, da eine hohe Hecke an der Straße die Sicht auf den Brand versperrte", so Hess weiter. Aufgrund der dichten Bebauung hätten die Flammen zwar rasch auf ein direkt anstehendes Wohnhaus und eine Garage übergreifen können, dem konnte aber durch den schnellen Eingriff der Einsatzkräfte ein Riegel vorgeschoben werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf rund 5000 Euro. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Weiler, Hilsbach und Sinsheim waren auch zur Bereitstellung ein Rettungswagen sowie mehrere Beamten des Polizeireviers Sinsheim vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.