Sinsheim. (zg) "Wir planen für dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt in Sinsheim, so viel steht, Stand heute, fest." Dies teilte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Dienstag mit. "Unser karitativer Weihnachtsmarkt unter Beteiligung zahlreicher Vereine ist eine Tradition, die uns sehr am Herzen liegt. Außerdem wissen wir natürlich, wie sehr wir alle uns nach den Erfahrungen der vergangenen Weihnachtszeit nach der Gemütlichkeit und Geselligkeit von Weihnachtsmärkten sehnen."

Im vergangenen Jahr war der Weihnachtsmarkt Corona-bedingt ausgefallen. Nun soll es mit Hilfe eines Hygienekonzepts unter Berücksichtigung der möglichen Stufen des baden-württembergischen Warnsystems wieder möglich sein. Genaue Modalitäten stehen aber nicht fest. Unklar ist beispielsweise der Standort. "Wenn wir Zugangskontrollen durchführen müssen, scheidet der Kirchplatz, auf dem der Markt traditionell stattfindet, aufgrund der zahlreichen unübersichtlichen Zugänge aus", erläutert Ines Kern, Abteilungsleiterin Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.

Denkbar sei auch ein Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz. Bei den Wochenmarkt-Aktionstagen im August und September habe man dort gute Erfahrungen mit Kontaktdatenerfassung und "3G"-Kontrollen machen können. "Noch gibt es keine Entscheidung", sagt Kern. Es werde aber mit Hochdruck geplant, um einen gemütlichen und sicheren Weihnachtsmarkt zu ermöglichen.