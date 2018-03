Von Tim Kegel

Sinsheim. Eine unendlich wirkende Sinsheimer Geschichte: Wo können Fahrradfahrer, idealerweise touristisch motivierte Radler, ihre Gefährte sicher abstellen? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit längerer Zeit die Lokale Agendagruppe Radwegenetz.

Die rund 40 blauen Radboxen am Bahnhof stehen an einer unwirtlichen Ecke am Ende des Bahnsteigs. Die meisten von ihnen sind von Dauernutzern belegt oder kaputt: Jugendliche treten die Türgriffe ab, offenbar "schneller als man neue wieder anbauen kann", wie Bernd Heumann vom Amt für Infrastruktur schildert. Heumann war Gast bei einem weiteren Erkundungsgang der Lokalen Agenda-Gruppe. Auch mit dabei: Stadtrat Harald Gmelin, "als Gast-Zuhörer", wie er es nannte. Gmelin ist selbst begeisterter Radfahrer. Ebenfalls mit von der Partie: Jens-Jochen Roth vom Arbeitskreis Nahverkehr, Julia Töniges-Heinemann von der Stadtverwaltung und Agenda-Beauftragte Gabriele Kovar. Sie fasst die Ergebnisse nun in einem Protokoll zusammen.

Welche Ergebnisse? Man ist der Auffassung, dass "gut eingebundene Infrastruktur für Radfahrer die Reichweite des öffentlichen Personennahverkehrs erweitert", sagt Julia Töniges-Heinemann. Jens-Jochen Roth und Ulla Becker, Vorsitzende der Agenda-Gruppe, sind der Ansicht, "dass man hierzu Geld in die Hand nehmen muss". Bernd Heumann gibt zu bedenken, "dass es dann ein politisches Votum braucht", das nur der Gemeinderat herbeiführen könne.

Einige der Radler-Ideen, etwa abschließbare Boxen für Räder und Gepäck am Bahnhof-Parkplatz Ladestraße, eventuell mit Ladestation für Pedelecs, kosteten richtig Geld. 25.000 Euro für zehn solcher Boxen nannte Heumann als Hausnummer. Stadtrat Harald Gmelin würde Geld lieber "in den Ausbau eines Radwegenetzes" stecken. Agenda-Mitglied und Stadtrat Alex Riederer plädiert für "weniger ist mehr" - man müsse Sinsheim nicht mit Fahrradständern vollstellen, vielmehr sinnvolle Abstellorte schaffen.

Es geht einerseits um abschließbare Boxen, überdacht und freistehend, andererseits um schlichte Fahrradbügel. Boxen könnten am Bahnhof/Ladestraße Sinn ergeben; oder unterhalb des Bahnhof-Übergangsstegs, der dann gleich das Dach bilden würde. Problem dabei: die Höhe. Radfahrer rollten oft auf dem Rad sitzend in die Box ein, und bei entsprechender Körpergröße könne es Beulen oder Schlimmeres geben, sagt Jens-Jochen Roth. Eine Box sollte daher idealer Weise 2,50 Meter hoch sein.

Ein überdachter Rad-Abstellplatz an der Volkshochschule gegenüber dem "Wächter" käme vielen Nutzern zupass, gerade im Sommer, wenn sich Fahrräder vor den Eiscafés regelrecht stapelten. Eine kleinere Variante davon mache neben der öffentlichen Toilette am Karlsplatz Sinn.

Einfache Radbügel aus Edelstahl ließen sich, wie schon mehrfach in der Innenstadt verbaut, an städtischen Blumen-Rabatten einbetonieren. Und auch von der südlichen Gartenstadt jenseits der Bahnlinie oder aus Richtung Neulandstraße kommend müssten Abstellplätze für Räder her: etwa am Aufgang zum Bahnsteg. Man könnte dann komfortabel vom Rad steigen und den Fahrstuhl zum Bahngleis nehmen. Eine Bedarfsanalyse, Zahlen oder sonstige Auswertungen zum Radfahren in Sinsheim gibt es nicht.

Auf ein Problem wurden die Agenda-Mitglieder immer wieder aufmerksam: Was nicht niet- und nagelfest ist, wird geklaut oder zerstört. Radpendler, die ihr teures Mountainbike am Bahnhof abstellen, demontieren oft ihre Räder, also Reifen mitsamt Felge, damit es nicht andere tun. Oft traf man auf zurückgelassene, seit Monaten angekettete, offensichtlich mutwillig zerstörte Rad-Ruinen. "Die Räder werden immer teurer", sagt Ulla Becker, aus diesem Grund plädiert sie für die abschließbaren Boxen.

Aber wer garantiert dann, dass nicht deren Schlüssel verschwinden? Es gebe Schließvarianten über Handy-Apps, mit Münzeinwurf; auch eine Ausleihe an der geplanten Sinsheimer Tourist-Information ist denkbar.

Wie Radfahrer aufmerksam werden auf den städtischen Service, ist momentan noch unklar. Man könnte Abstellplätze in den städtischen Infobroschüren farblich erkennbar machen, denkt Gabriele Kovar. Darüber befinden müsste dann das Tourismus-Dezernat. "Als Agenda-Gruppe können wir nur Empfehlungen geben."