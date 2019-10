A6 bei Sinsheim. (pol/mare) Es hat schon wieder gekracht auf der Autobahn A6 bei Sinsheim. Und der Unfall am Donnerstagmorgen hat ein Trümmerfeld auf der Straße hinterlassen.

Gegen 6.45 Uhr sind in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim-Süd in Fahrtrichtung Mannheim mehrere Lkw und ein Auto in einen Unfall verwickelt worden, wie die Polizei mitteilt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei musste ein Lkw verkehrsbedingt bremsen. Ein folgender Sattelzug fuhr auf den Lkw auf. Der auffahrende Lastwagen mit Sattelauflieger verlor daraufhin seine Ladung - es handelte sich um zwei Wohnmobile.

Trümmerfeld auf A6 nach Lkw-Unfall - Die Fotogalerie



























Ein weiterer Lkw fuhr in die Unfallstelle. Obwohl er noch versuchte, auszuweichen, touchierte er offenbar einen vierten Lkw und beschädigte ein Auto.

Nach ersten Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall mehrere Menschen leicht verletzt. Die Unfallaufnahme, die Bergung der am Unfall beteiligten Fahrzeuge und die Räumung der Unfallastelle wird noch mehrere Stunden andauern.

Derzeit ist die Autobahn in Richtung Mannheim gesperrt, der Verkehr in Richtung Mannheim wird an der Anschlussstelle Sinsheim-Süd abgeleitet. Die Autobahn bleibt bis zum Nachmittag gesperrt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.