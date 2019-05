Sinsheim-Steinsfurt. (jubu) Leicht verletzt wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses bei einem Wohnungsbrand am Freitagnachmittag in Steinsfurt.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, war das Feuer kurz vor 16 Uhr in einem Schlafzimmer in einer Erdgeschosswohnung in der Schulstraße ausgebrochen. Alle Bewohner des Sechsfamilienhauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Die Bewohnerin versuchte noch selbst das Feuer zu löschen und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Zur weiteren Behandlung wurde sie in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Steinsfurt und Reihen waren mit rund 16 Einsatzkräften vor Ort. Das Schlafzimmer ist nach dem Brand unbewohnbar. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.