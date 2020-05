Von Christian Beck

Sinsheim. Die zwölfjährige Mina war auf dem Weg zur Schule, als sie kurz nach 7 Uhr auf der Friedrichstraße von zwei Autos angefahren und schwer verletzt wurde. Genau vier Monate ist das nun her. Viele Sinsheimer fragen sich, wie es dem Mädchen geht, mehrfach machte das Gerücht die Runde, sie sei gestorben. Die RNZ konnte mit ihrem Vater sprechen.

Das Wichtigste: Mina lebt. Doch sie befindet sich im Koma. Bei dem Unfall am 30. Januar erlitt sie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und einen ausgedehnten und komplexen Bruch des Mittelgesichts. Seitdem wurde sie mehrfach operiert, Schrauben und Titanplatten verbinden nun die gebrochenen Knochen. Auch das linke Auge hat Schaden genommen. Momentan wird sie in der Heidelberger Kopfklinik behandelt. Bald komme sie in eine Klinik nach Gailingen am Hochrhein, erzählt ihr Vater Kadhm Sudad Jawad.

Einige Sinsheimer kennen den 44-Jährigen als Betreiber des Imbiss‘ "Maryam" direkt neben der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Familie stammt aus der irakischen Hauptstadt Bagdad, floh im Jahr 2014 und lebt nun seit zweieinhalb Jahren in der Stadt. Seine Arbeit im Imbiss habe er geliebt, berichtet der gelernte Fotograf. Und Mina habe ihm manchmal nach der Schule beim Burgerbraten helfen wollen. Doch im Moment könne er nicht hinter dem Grill stehen: Seine Frau Owafaa und er sind abwechselnd bei der kranken Tochter, das andere Elternteil kümmert sich dann um die drei weiteren Töchter, sie sind 14, fünf und vier Jahre alt. Er habe sich hier etwas aufbauen wollen, sagt der Familienvater. Doch nun seien alle Pläne wertlos. Der Imbiss wird mittlerweile von jemand anderem betrieben.

Warum es zu dem Unfall gekommen ist, kann er bis heute nicht verstehen. Eine Verkäuferin eines türkischen Lebensmittelladens in der Friedrichstraße hatte der RNZ berichtet, dass die Zwölfjährige dort unmittelbar davor Süßigkeiten eingekauft hatte. Im Polizeibericht ist zu lesen, dass das Mädchen dann bei Dunkelheit über die Straße gerannt ist. Der VW Sharan eines 51-Jährigen, der stadteinwärts fuhr, erfasste sie. Das Mädchen fiel in den Gegenverkehr und wurde dort seitlich vom Kleinbus eines 22-Jährigen erfasst. Man dürfe nur an Ampeln oder an einem Zebrastreifen über die Straße gehen, hat Mina oft streng zu ihrem Vater gesagt, wie dieser erzählt. Warum sie sich offenbar genau daran nicht gehalten hat, weiß er nicht. Die Fußgängerampel auf Höhe der Dr.-Sieber-Halle war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

Kontakt mit den Autofahrern, die in den Unfall verwickelt waren, hatte Minas Vater bislang nicht. Er sei ihnen nicht böse, sagt er. Ein Kind zu übersehen, das in der Dunkelheit über die Straße springt, das hätte auch ihm passieren können, meint er. Freunde haben ihm geraten, trotzdem einen Anwalt zu beauftragen. Dass es in der Angelegenheit zu einer Verhandlung kommen wird, ist möglich. Sudad gehe es aber vor allem darum, dass es seiner Tochter wieder besser geht.

Die Zwölfjährige hat aber wohl noch einen langen Weg vor sich. Zwar gab es vor etwa zwei Monaten einen Lichtblick: Mina öffnete das gesunde Auge. Ihre Eltern sitzen täglich am Bett und sprechen viel mit ihr, im Gespräch mit der RNZ zeigt der Vater Fotos und Videos. Doch was Mina von alledem mitbekommt, sei unklar. "Wenn ich mit ihr spreche, schaut ihr Auge in eine andere Richtung", erzählt der Vater. "Die Ärzte sagen, wir müssen warten." Vielleicht könne man in einem Jahr mehr sagen. Auf die Frage, ob er glaubt, dass seine Tochter wieder ganz gesund wird, denkt Sudad kurz nach, dann schüttelt er stumm den Kopf. Es ist anzunehmen, dass sie ein Leben lang ein Pflegefall bleiben wird. Das alles sei sehr hart für die Familie, "wir weinen viel".

Ob jemand helfen kann? "Ich möchte kein Geld", betont Sudad. Bei bürokratischen Angelegenheiten würde er sich aber über etwas Hilfe freuen. Denn er kann zwar halbwegs Deutsch, den Inhalt mancher Briefe verstehe er aber nur zum Teil. Wer ihn hier unterstützen möchte, dürfe sich gerne unter Telefon 0157 / 81060164 melden.