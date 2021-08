Von Christian Beck

Sinsheim. Ein Haus in Steinsfurt für 85.000 Euro, eines in Hilsbach für 40.000 Euro, in Reihen wird eines gar für 10.000 Euro angeboten. Diese sowie drei weitere Immobilien bietet die Stadt zum Verkauf an. Jedes Objekt ist sanierungsbedürftig. Verkauft Sinsheim seinen maroden Gebäudebestand? "Wir optimieren", antwortet Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Fünf weitere Häuser sollen in einigen Monaten ebenfalls zum Kauf angeboten werden.

Eigentlich sei schon früher geplant gewesen, sich von den Objekten zu trennen. Doch sie seien zu den unterschiedlichsten Zwecken genutzt worden: zur Unterbringung von Geflüchteten, als Notunterbringung von Obdachlosen, als Lager für Vereinsmaterial. Das sei nun nicht mehr nötig. Bei anderen Häusern, beispielsweise jenem in Hilsbach, gehörte der Stadt ein Teil, ein anderer Teil gehörte jemand anderem. Doch mit diesem Stockwerkeigentum könne niemand etwas Sinnvolles anfangen. Deshalb kaufte die Stadt den Rest und bietet es nun komplett an, sodass ein neuer Eigentümer etwas Schönes daraus machen kann.

Mit dem Verkauf Geld zu verdienen, sei nicht der Hauptgrund, auch wenn die Haushaltslage gerade angespannt ist. Doch Gebäude müssen unterhalten werden. Und jene Häuser, die zum Verkauf stehen, brauchen nicht nur zeitintensive Zuwendung, hier muss auch kräftig Geld investiert werden. Das möchte die Stadt nicht tun. So zum Beispiel bei der "Alten Kelter" in Steinsfurt. "Die verkaufen wir, weil wir dort im hohen sechsstelligen Bereich investieren müssten", erklärt der OB.

Einige der Häuser stehen unter Denkmalschutz. Abreißen und auf dem Grundstück ein modernes, größeres Haus bauen, funktioniert also nicht. Hier laufen Konzeptvergaben, erklärt Karin Blum, bei der Stadtverwaltung zuständig fürs Immobilienmanagement. Das bedeutet: Kaufinteressenten müssen zeigen, was sie mit dem Gebäude vorhaben, und wie viel Geld sie für welche Maßnahme einplanen. So besteht auch die Chance auf Förderungen. Einige Investoren interessierten sich für denkmalgeschützte Gebäude, berichtet der OB und verweist auf steuerliche Gründe. Doch offensichtlich interessieren sich noch viele andere Personen für die annoncierten Häuser: Das Telefon sei die vergangenen Tage nicht mehr stillgestanden, erzählt Blum. Von über 700 Anfragen berichtet sie.

Geht es um Häuser und Grundstücke, sieht sich die Stadt aber auch in der Rolle des Käufers. Sie schaue stets, was in den Immobilienportalen angeboten wird, berichtet Blum. Und häufig melde sich ein Ortsvorsteher oder Gemeinderat bei ihr, wenn ein Haus veräußert werden soll. Nicht alles davon erwerbe die Stadt, aber doch so manches. ",Was habt ihr da wieder gekauft!‘, heißt es dann oft in der Stadt", sagt Albrecht und grinst. Es gebe einen Grund, sage er dann, nur verraten könne er ihn meist erst später. Manchmal gehe es um Pläne, ein Areal neu zu gestalten, beispielsweise für eine Nachverdichtung. Bisweilen gehörten manche Gebäude einfach in städtische Hand, findet der OB. Zum einen, weil diese geschichtsträchtig sind, zum anderen, weil sie sonst von Personen gekauft würden, die sich kaum oder gar nicht um deren Erhalt kümmern würden. Denn über Eigentumsverhältnisse könne auch die Attraktivität der Stadt ein Stück weit gesteuert werden, beispielsweise, weil die Miete oder Pacht für Einzelhändler oder Gastronomen so niedriger ausfallen könne und auf diese Weise die Stadt an Qualität hinzugewinne. Das Restaurant "Drei Könige" und das danebenliegende Geschäft "Bonita" seien solche Beispiele.

Gehe es um Baumaßnahmen, beispielsweise einen Fahrradweg, müssten Landwirte meist Flächen abgeben. Das wollten aber viele nicht, und Geld als Gegenwert interessiere momentan fast niemanden, berichtet der OB. Und dann könne es passieren, dass ein Bauprojekt sich deutlich verzögert, weil dafür nötiges Land nicht verkauft wird. Deshalb setze die Stadt darauf, Flächen zum Tausch anzubieten.

Der wirtschaftliche Aspekt spiele bei all diesen Immobilen- und Grundstücksgeschäften eine untergeordnete Rolle, erklärt Albrecht: "Wir schauen, dass wir mindestens kostendeckend arbeiten." Entscheidend sei die Bürger-Rendite, sprich: dass die Stadt und die Sinsheimer davon profitieren.