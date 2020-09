Sinsheim-Hilsbach/-Weiler. (tk) Bei der mysteriösen Baumkrankheit, die bereits Tausende Eichen im Sinsheimer Stadtwald befallen hat, handelt es sich "definitiv nicht" um den "Plötzlichen Eichentod", der seit der Jahrtausendwende für das Absterben ganzer Eichenwälder in den USA verantwortlich ist. Ein Leser der RNZ hatte den "Sudden Oak Death", kurz SOD, in Bezug auf das vor allem an Eichen in Hilsbach und Weiler auftretende Krankheitsbild ins Spiel gebracht.

"Das ist es nicht", sagte Forstrevierleiter Dietmar Weiland am Mittwochnachmittag nach einer erneuten Rücksprache mit der Freiburger Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt. Das Institut hatte in der Vergangenheit bereits zwei Mal Proben aus dem Kraichgau untersucht und eine ganze Reihe bekannter Baumkrankheiten ausgeschlossen, "darunter auch den Eichentod". Damit ist weiterhin unklar, was die merkwürdigen Wulste an den Hilsbacher Bäumen verursacht, die von den hiesigen Förstern "Beulenpest" genannt werden. Als mögliche Faktoren werden jedoch, wie bereits berichtet, Trockenstress, Pilze und Bakterien vermutet.

Nachdem sich die RNZ im Sommer mehrfach mit dem Thema beschäftigt hat, wollen die Freiburger Forscher nun einen weiteren Versuch unternehmen, um mehr über das Eichensterben herauszufinden, sagte Weiland. Ein weiterer Ortstermin soll in den kommenden Wochen stattfinden. Wann genau, steht noch nicht fest.

Auch am Mittwoch war Weiland wieder im Bereich "Roter Weg" in Weiler unterwegs. Bereits vor Jahren waren in den Wäldern rund um den Steinsberg und bei der Hammerau Anzeichen der Krankheit entdeckt worden, zunächst vereinzelt. Sie beginnt mit Rissen in der Rinde, aus denen schwarzer, säuerlich riechender Saft austritt. Mit den Jahren bilden sich Wülste, während die Risse sich vertiefen. Betroffen sind Alt- und Jungbäume. Zwar führt die Krankheit nicht zu einem schnellen Absterben der Bäume, sondern zu "einem Siechtum", wie Weiland es nennt. Auch werde die Holzqualität stark gemindert. Inzwischen gibt es einzelne Stellen im Stadtwald, bei denen ein Drittel und mehr der Eichen Symptome verschiedener Ausprägung aufweisen. Sorge der Förster ist, dass nun – neben der Fichte, der Esche und der Hauptbaumart Buche – auch die Eiche in Bedrängnis gerät. Eine Baumart, die im Kraichgau als Hoffnungsträger gilt, weil sie sich bislang als relativ unanfällig gegenüber klimatischen Veränderungen gezeigt hat.

Die Szenarien des Eichensterbens in den USA sind düster. Dieses wird durch den Ei-Pilz "Phytophthora ramorum" verursacht und zieht eine ganze Reihe unterschiedlicher Folgeerkrankungen und Schäden nach sich, von Blattkrankheiten bis hin zum Käferbefall. Dass sich die Pilzsporen über die Luft – und durch Spritzwasser bei Regen – verbreiten, auch auf andere Pflanzenarten, macht die Krankheit gefährlich. In manchem Distrikt im Süden der USA half nur die Fällung von Zehntausenden Bäumen.